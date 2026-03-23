チャック・ノリスさん死去、86歳 スタローン＆シュワルツェネッガーらが追悼
ドラマ『炎のテキサス・レンジャー』などで知られるアクション俳優のチャック・ノリスさんが死去した。86歳だった。レジェンドの訃報を受け、シルヴェスター・スタローンやアーノルド・シュワルツェネッガーらが追悼メッセージを発表している。
【写真】スタローンがチャック・ノリスさんを追悼
Varietyによると、現地時間20日朝に亡くなったことを遺族が発表。詳しい状況は明らかにされていないが、「家族に囲まれ、安らかに息を引き取った」と伝えた。前日にはハワイの病院に入院していたという。
1940年に米オクラホマで生まれたノリスは、米空軍勤務、格闘家を経て、1969年に俳優デビュー。ブルース・リー主演の『ドラゴンへの道』（1972）で注目を集め、以来、『フォース・オブ・ワン』（1979）や『オクタゴン』（1980）、『香港コネクション』（1981）、『地獄のヒーロー』三部作（1984・1985・1988）、『デルタ・フォース』（1986）などに出演した。
1990年代には、ドラマ『炎のテキサス・レンジャー』で主役を務め、スピンオフのテレビ映画2作品にも出演。2012年には『エクスペンダブルズ2』でシルヴェスター・スタローンらアクション俳優と共演を果たした。
また、空手やテコンドー、柔道、ブラジリアン柔術の名手として知られ、晩年はその強さがインターネット上でミーム化。「チャック・ノリスは細菌を100％殺す」「紙は石に勝ち、石ははさみに勝ち、はさみは紙に勝つが、チャック・ノリスは3つすべてに同時に勝つ」など、強さを誇張したジョークが人気を集めた。
訃報を受け、スタローンはインスタグラムにて、「チャックと一緒に仕事が出来て、楽しかった。彼はあらゆる意味でアメリカ人らしく、偉大な人でした。彼のすばらしいご家族にお悔やみを申し上げます」とコメント。
『エクスペンダブルズ2』で共演したアーノルド・シュワルツェネッガーは、X（旧ツイッター）にてチャックさんを“アイコン”と称賛。「フィットネスの宣伝から、映画での共演まで、様々な形で長年にわたって彼と仕事が出来たことに感謝しています。彼は実生活でもハリウッドでも、タフな人でした。彼の伝説は永遠に生き続けることでしょう」と綴り、遺族へのお悔やみで締めくくった。
このほか、ドルフ・ラングレンやジャン＝クロード・ヴァン・ダム、ロレンツォ・ラマス、ピアース・モーガン、ジェレミー・レナーらがSNSを通じて追悼文を発表。作家のスティーヴン・キングはXでお気に入りのミームを紹介しつつ、「真面目な話、彼は素晴らしい人物だと思う。『バイオニック・マーダラー』（1982）は息子たちを心底怖がらせた…私のことも」と綴った。
引用：「シルヴェスター・スタローン」Instagram（＠officialslystallone）
「アーノルド・シュワルツェネッガー」X（＠Schwarzenegger）
「スティーヴン・キング」X（＠StephenKing）
【写真】スタローンがチャック・ノリスさんを追悼
Varietyによると、現地時間20日朝に亡くなったことを遺族が発表。詳しい状況は明らかにされていないが、「家族に囲まれ、安らかに息を引き取った」と伝えた。前日にはハワイの病院に入院していたという。
1990年代には、ドラマ『炎のテキサス・レンジャー』で主役を務め、スピンオフのテレビ映画2作品にも出演。2012年には『エクスペンダブルズ2』でシルヴェスター・スタローンらアクション俳優と共演を果たした。
また、空手やテコンドー、柔道、ブラジリアン柔術の名手として知られ、晩年はその強さがインターネット上でミーム化。「チャック・ノリスは細菌を100％殺す」「紙は石に勝ち、石ははさみに勝ち、はさみは紙に勝つが、チャック・ノリスは3つすべてに同時に勝つ」など、強さを誇張したジョークが人気を集めた。
訃報を受け、スタローンはインスタグラムにて、「チャックと一緒に仕事が出来て、楽しかった。彼はあらゆる意味でアメリカ人らしく、偉大な人でした。彼のすばらしいご家族にお悔やみを申し上げます」とコメント。
『エクスペンダブルズ2』で共演したアーノルド・シュワルツェネッガーは、X（旧ツイッター）にてチャックさんを“アイコン”と称賛。「フィットネスの宣伝から、映画での共演まで、様々な形で長年にわたって彼と仕事が出来たことに感謝しています。彼は実生活でもハリウッドでも、タフな人でした。彼の伝説は永遠に生き続けることでしょう」と綴り、遺族へのお悔やみで締めくくった。
このほか、ドルフ・ラングレンやジャン＝クロード・ヴァン・ダム、ロレンツォ・ラマス、ピアース・モーガン、ジェレミー・レナーらがSNSを通じて追悼文を発表。作家のスティーヴン・キングはXでお気に入りのミームを紹介しつつ、「真面目な話、彼は素晴らしい人物だと思う。『バイオニック・マーダラー』（1982）は息子たちを心底怖がらせた…私のことも」と綴った。
引用：「シルヴェスター・スタローン」Instagram（＠officialslystallone）
「アーノルド・シュワルツェネッガー」X（＠Schwarzenegger）
「スティーヴン・キング」X（＠StephenKing）