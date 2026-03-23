◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）

美浦のＧ１馬２頭が充実ムードだ。昨年のスプリンターズＳを制したウインカーネリアン（牡９歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）は、予定していたドバイ遠征を取りやめての出走。目標は切り替えたが順調さは欠いておらず、１８日の美浦・Ｗコースでの１週前追い切りでは楽々と僚馬に２馬身先着した。鹿戸調教師も「２週前はまだ重かったけど、１週前は全然違った」と納得の表情。ただ、この時期の荒れやすい馬場は気になるようで「重い馬場になる可能性を考慮して去年はドバイに行ったからね。いい馬場でやらせたい」と晴天を願った。

昨年の覇者サトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行調教師、父ロードカナロア）も、１９日にうなるような脚さばきで同日の美浦・Ｗコースのラスト１ハロン最速タイ１１秒０をマーク。９着に敗れた香港スプリントからの巻き返しへ、堀調教師は「年齢的に少し硬さが出るので、その点をケアしてフレッシュにするように整えていきます」と万全の態勢を築く構えだ。