健康は言われてやるものではなく、自分で考えて行動するもの。そんな価値観が、すでに子どもたちの中に根付いている。キリンホールディングス株式会社が、今春に幼稚園・保育園を卒園する子どもと保護者１，０００組を対象に実施した調査で、いわゆる「令和キッズ」の健康意識の高さが際立った。

保護者自身の子ども時代（昭和・平成）と比べ、「令和キッズの方が健康意識が高い」と回答した人は６２．４％に上り、「昭和・平成キッズの方が高い」（６．４％）の約９．８倍という大差がついた。手洗い・うがいの習慣化も、令和キッズが５７．２％に対し、親世代は８．７％と６倍以上の開き。せきエチケットや周囲への配慮といった行動でも、同様の差が見られた。

特徴的なのは「理解して行動している」点だ。保護者の９３．２％が「子どもは手洗い・うがいの理由を理解している」と回答。実際に子ども自身も「ばい菌を落とすため」（７５．１％）、「病気を予防するため」（６１．３％）と答えており、単なる習慣ではなく“納得型の行動”が定着している。

さらに、こうした行動は受け身ではない。手洗い・うがい（６２．３％）、せきエチケット（５８．０％）、早寝・早起き（５６．０％）と、いずれも過半数が「自分から行動する」と回答。加えて、約６割の保護者が「子どもから手洗いを促された経験がある」と答えるなど、子どもが家庭内で発信者になるケースも増えている。友人に対しても約半数が健康行動を促しており、調査ではこうした姿を「免疫ケアリーダー」と位置づけている。

一方で、背景にはやはりコロナ禍の影響がある。順天堂大学医学部・小林弘幸教授は「長期にわたる感染対策の中で、家庭や園、メディアから継続的に情報に触れたことが大きい」と分析。そのうえで、「正しい知識だけでなく、誤った情報も同様に広がり得る」と、情報の質の重要性にも言及する。

今後の焦点は「習慣化」だ。調査では、子どもたちがすでに高い健康意識と行動力を備えていることが明らかになった一方、それを持続できるかは大人側の関わり方に左右される。小林氏は「簡単で、楽しく続けられること」が鍵と指摘し、強制ではなくコミュニケーションを通じた定着の重要性を強調する。

コロナ禍という特殊な環境が生んだ“健康ファースト世代”。その強みを一過性で終わらせず、日常の習慣として根付かせられるか。子どもたち以上に、大人の姿勢が問われている。