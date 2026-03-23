■＜KAZUYA KAMENASHI LIVE TOUR 2026 -FROM HERE-＞

ツアー特設サイト：https://kazuya-kamenashi.com/from_here/

【会場/日程】

大阪・フェスティバルホール

2026年7月16日(木) 開場 13:00／開演 14:00

2026年7月16日(木) 開場 17:30／開演 18:30

名古屋・愛知芸術劇場 大ホール

2026年8月4日(火) 開場 17:30／開演 18:30

2026年8月5日(水) 開場 17:30／開演 18:30

広島・上野学園ホール（広島県立文化芸術ホール）

2026年8月12日(水）開場 17:30／開演 18:30

2026年8月13日(木）開場 17:30／開演 18:30

仙台・東京エレクトロンホール宮城（宮城県民ホール）

2026年8月25日(火）開場 17:30／開演 18:30

札幌・カナモトホール（札幌市民ホール）

2026年8月28日(金）開場 17:30／開演 18:30

福岡・福岡サンパレス

2026年9月8日(火）開場 17:30／開演 18:30

2026年9月9日(水）開場 17:30／開演 18:30

東京・東京ガーデンシアター

2026年9月18日(金）開場 17:00／開演 18:30

2026年9月19日(土）開場 11:00／開演 12:30

2026年9月19日(土）開場 17:00／開演 18:30

【チケット料金】

■K-SEAプレミアムシート

22,300円(税込)

※東京ガーデンシアター公演のみの限定チケットとなります

※ファンクラブ会員およびアプリ有料会員のW会員先行受付でのみお申込みをいただけます

■全席指定

12,500円(税込)

※3歳以上からチケットが必要になります。

※3歳未満で座席が必要な場合はチケットが必要となります。

※2歳以下でも2名につき1枚チケットが必要となります。

【チケット抽選受付】

【W会員先行抽選受付】

■受付期間：2026年3月23日(月)18:00〜4月5日(日)23:59まで

※亀梨和也オフィシャルファンクラブ会員および、オフィシャルアプリの有料会員であることが必要となります。

※先着順ではございません。受付期間内にお申込みいただいた全ての方を対象に厳正なる抽選を行います。

【亀梨和也オフィシャルファンクラブ会員先行抽選受付】

■受付期間：2026年4月17日(金)18:00~4月23日(木)23:59まで

※先着順ではございません。受付期間内にお申込みいただいた全ての方を対象に厳正なる抽選を行います。

【亀梨和也オフィシャルアプリ有料会員先行抽選受付】

■受付期間：2026年5月5日(火)18:00~5月11日(月)23:59まで

※先着順ではございません。受付期間内にお申込みいただいた全ての方を対象に厳正なる抽選を行います。

【枚数制限】

■K-SEAプレミアムシートのご案内

1会員様1公演につき2枚まで

※チケットお申込者様はW会員、ご同行者様は亀梨和也オフィシャルファンクラブ会員である必要があります

※同じ公演にお申込者様とご同行者様を入れ替えてのお申込みや、他のお申込者様・ご同行者様と一緒に別口でお申込みされた場合、落選対象になります。ご注意ください。

※同行者設定をする場合は、必ずご同行者様の許可を得てからお申込みください。

※入場時に、チケットのお申込者様・ご同行者様全員のご本人様確認を行います。必ず顔写真付き身分証明書をご持参ください。

■全席指定

1会員様1公演につき2枚まで

※ご同行者様は「かめID」をお持ちの方であればどなたでもご入場いただけます (ただし、ご同行者様も身分証明書確認をする場合がございます。)

■まだ会員ではない方

各申込期間までにご入会のお手続きが完了(入金完了)された方は即時でお申込みいただけます

※お申込み時に会員情報の入力が必要になりますので、お時間に余裕を持ってお申込みいただきますようお願いいたします。いかなる場合も受付期間終了後のお申込みは出来かねます。

【新規入会】

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