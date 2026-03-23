「白髪 ＝ 隠す」は古い！？【40・50代】が即・シャレる♡「白髪活かしヘア」

気になる白髪は、隠さず活かすのが今のスタンダードに。白髪を味方にすることで、無理なくこなれた雰囲気に仕上がりそうです。今回は、40・50代が一気におしゃれ見えする「白髪活かしヘア」をご紹介します。髪に透明感や立体感がプラスされ、洗練された印象に仕上がるのが魅力。ぜひ試してみてください。

まろやかカラーの丸みボブ

丸みのあるシルエットが女性らしいミニボブスタイル。白髪を活かすなら、あえてハイトーンを選ぶのも一つの手です。白髪が自然になじみやすいだけでなく、色味による膨張効果で髪を豊かに見せやすいのも魅力。

ナチュラルカラーのくびれレイヤー

表面にたっぷりとレイヤーを入れた、旬のウルフ要素も楽しめるロブスタイル。トップとベースにそれぞれ動きを出すことで、白髪も目立ちにくくなります。伸びてくる髪も自然に馴染むので、メンテナンスがラクになりそうです。くすみ系のカラーも白髪ぼかしの手助けに。

細ハイライトで若々しい印象に

こちらのボブは、ベージュ系の細めハイライトを全体に散らしているのが特徴。スタイリストの@sakosakosakosakoさんは、「若々しく見えるだけでなく、髪全体に立体感と透明感が出る」とコメントしています。重く見えがちなボブも、ハイライトを入れることで軽やかな雰囲気に。

気になるダメージを軽減

シャープな印象のスクエアボブに細めのハイライトをオン。のっぺりしがちなスタイルも、ハイライトが立体感を補ってくれます。@sakosakosakosakoさんは「一度ハイライトを入れると、次回は1ヶ月半～2ヶ月に一度のメンテナンスカラーで十分」とコメントしているように、ダメージを抑えながらおしゃれなカラーを楽しめるのも嬉しいポイントです。

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※こちらの記事では@yuuna__iwama様、@sakosakosakosako様のInstagram投稿をご紹介しております。

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