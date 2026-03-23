◆プロボクシング ▽５４・０キロ契約８回戦 坂井優太―ウェスリー・カガ（３月２４日、東京・後楽園ホール）

「Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ フェニックスバトル１５２」の前日計量が２３日、都内で行われた。５４・０キロ契約８回戦に臨む２０２２年世界ユース選手権バンタム級優勝などアマ７冠の坂井優太（２０）＝大橋＝は５３・９キロ、対戦相手のフィリピン同級１１位ウェスリー・カガ（フィリピン）は５３・４キロでパスした。デビュー以来６戦連続ＫＯ勝利中の坂井は「今年が飛躍する年になるか、ならないか。それはこの試合でどれぐらいのパフォーマンスができるかどうかだと思う」と２６年最初の試合に向けて意気込みを語った。

アマ５０勝（７ＲＳＣ）２敗の戦績を残し、２４年６月にプロデビュー。昨年６月に日本ユース・バンタム級王座決定戦で２回ＴＫＯ勝利を飾り王座獲得。昨年１２月の前戦では、ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフライ級１１位ブーンルエン・ファヨン（タイ）を１回ＴＫＯで下した。

現在は日本５位、ＷＢＯアジアパシフィックと東洋太平洋で１３位にランクされる。“ネクストモンスター”“モンスター２世”として期待されるスーパーホープは「（大橋秀行）会長にすべてお任せしているが、自分の気持ち的には、いつでも（タイトルに）挑戦できる準備ができている。自信もついてきている」と年内にも地域王座挑戦を見据える。昨年８月の５回ＫＯ勝利以外はすべて２回以内に決着をつけているが「ＫＯできる流れになればしたいが、タイトル戦のことも考えればもうちょっと長いラウンドも経験としてやれれば。今回は丁寧に８回やりたい」。パーフェクトレコードには固執せず、飛躍へとつなげる一戦にする決意を示した。

全対戦カードは以下の通り。

▽日本ミニマム級タイトルマッチ１０回戦

王者・森且貴（大橋＝１４勝３ＫＯ４敗）―同級１位・岡田真虎（ＪＢスポーツ＝１０勝４ＫＯ６敗１分け）

▽５４・０キロ契約８回戦

坂井優太（大橋＝６戦６勝６ＫＯ）―ウェスリー・カガ（フィリピン＝７勝３ＫＯ２敗）

▽ライトフライ級６回戦

片岡雷斗（大橋＝デビュー戦）―大橋波月（湘南龍拳＝１０勝７ＫＯ５敗１分け）

▽日本スーパーフェザー級タイトルマッチ１０回戦

王者・奈良井翼（ＲＫ蒲田＝１７勝１２ＫＯ２敗）―同級１位・砂川隆祐（沖縄ワールドリング＝５勝４ＫＯ１分け）

▽日本＆ＷＢＯアジアパシフィック・ウエルター級タイトルマッチ１０回戦

日本＆ＷＢＯアジアパシフィック王者セムジュ・デビッド（中日＝９勝５ＫＯ１敗）―日本同級１位・浦嶋将之（角海老宝石＝６勝２ＫＯ１分け）

▽日本フライ級タイトルマッチ＆東洋太平洋同級王座決定戦１０回戦

王者・野上翔（ＲＫ蒲田＝７戦全勝４ＫＯ）―同級１位・浅海勝太（ＭＲ＝１４勝７ＫＯ１３敗）