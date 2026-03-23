シント＝トロイデンのFW後藤啓介が意気込みを語る

ベルギー1部シント＝トロイデンVVは、現地時間3月22日にホームでのサンジロワーズ戦に臨み、1-3で敗れたものの、レギュラーシーズンを3位で終えて上位6チームによるプレーオフ1に進出した。

UEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権への挑戦が佳境に入るなか、プラチナスポンサーを務めるにしたんクリニックの西村誠司社長は自身のTikTokで日本代表FW後藤啓介選手との対談を公開している。

動画は西村氏が現地時間8日のセルクル・ブルージュ戦（2-1）を現地観戦した際に撮影したもの。今季10得点を挙げてエースとしてチームを牽引している後藤は、西村氏から今夏の北中米W杯への手応えを問われ「代表には1回呼ばれていて、チャンスが広がった。もっと継続してゴールを決めていければ」と意欲を示した。

後藤はチームメートのDF谷口彰悟とともに3月29日のスコットランド戦、4月1日のイングランド戦の日本代表メンバーに選出されている。「代表ウィークでもしっかり活躍して、W杯に選ばれるように、頑張りたいと思います」と代表への思いも口にしていた。

シント＝トロイデンは勝ち点57の3位でサンジロワーズ、クラブ・ブルージュ、ヘント、メヘレン、アンデルレヒトと争うプレーオフ1に進出。首位サンジロワーズとは勝ち点3差でのスタートとなり、リーグ優勝とCL出場を懸けて10試合を戦うことになる。（FOOTBALL ZONE編集部）