県内では今年初となるクルーズ船が、23日朝、秋田港に到着し、乗客たちは県内各地の観光を楽しみました。



今年のクルーズ船の寄港は去年より少なくなる見通しで、県は来年に向け誘致に力を入れる考えです。



午前8時前。



今年初のクルーズ船アザマラ・パシュートがゆっくりと秋田港へ到着しました。



鴨下望美アナウンサー

「今年初めてのクルーズ船が秋田にやってきました。近くで見ると本当大迫力ですね～！何階建てなんでしょう、大きい」





今月13日に兵庫を出発し、九州や韓国の釜山、新潟などを経由して秋田へ到着したアザマラ・パシュート。全長は181メートル、乗客定員は702人です。秋田港へ降り立った乗客たちは、歓迎を受けた後、思い思いの観光地へと向かいました。鴨下アナ「秋田に来たことありますか？」アメリカから「いいえ」鴨下アナ「はじめて？」アメリカから「日本ははじめて」「博物館や城、ほかにも秋田の素敵な場所に行く予定」イギリスから「ツアーで秋田の観光をする予定でとても楽しみ。日本には何度も来ていますが北部には行ったことないので見て回れるのが本当に嬉しい」今年の県内へのクルーズ船の寄港は21回です。大手通販会社が主催するツアーの行先が山形に変更されたため、これまでで最も多かった去年と比べ12回少なくなっています。寄港が減り、影響を心配する声もあります。秋田港のすぐそば、道の駅あきた港セリオンです。売り場には外国人にも大人気の秋田犬のグッズや秋田名物など豊富な商品が並びます。クルーズ船が来ると多くの人でにぎわいますが、今年は客足が減ると見込まれています。道の駅あきた港セリオン 藤原美沙希駅長「MSC(寄港をやめた船)は日本人の方多く、4,000人近く乗っていらっしゃいましたのでお土産を購入される方が多く、宅配も利用されるので結構金額的にもたくさん買っていただいてたので、それがちょっとなくなるので売り上げ的にも来館者数的にも下がっちゃうなあというところです」セリオンでは日本人客が減る分、例年以上に外国人客の目にとまるような売り場づくりを目指すことにしています。地域の経済へ大きな影響を与えるクルーズ船。県は、今年秋田への寄港を取りやめたクルーズ船に再度セールスを展開するなど来年の誘致に向けて力を入れる方針です。今年初のクルーズ船は、23日午後6時に秋田港を離れ、次の目的地・青森へと向かいました。※午後6時15分からのABS news every.でお伝えします