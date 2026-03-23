教諭による体罰が相次いで明らかとなりました。県教育委員会は殴る・蹴るといった体罰を行ったとして男性教諭など3人を懲戒処分としました。



県教育委員会によりますと、にかほ市の中学校に勤務する20代の男性講師は顧問を務める部活動の生徒を、去年の夏休みから今年2月まで殴ったり蹴ったりしていました。



また別の複数の生徒に対してもこうした体罰をしていました。



男性講師は聞き取りに対し「生徒が怠けていると思った」と話しているということです。





県教育委員会は23日付けで停職8日の懲戒処分としています。湯沢市の小学校に勤務する60代の男性教諭は去年12月、授業への集中を促すため指示棒で児童の背中を叩くなどしました。複数の児童が、同様の行為が前年度から続いていることを訴えています。23日付で戒告処分となりました。また、県北部の県立高校に勤務する20代の男性教諭は今年1月、顧問を務める野球部の合宿中、消灯時間を守らなかった生徒3人に平手打ちをしたり胸ぐらをつかんだりしました。23日付で戒告の懲戒処分となりました。男性教諭は「怒りをコントロールできず申し訳なかった」と話しているということです。また、秋田市の小学校に勤務する20代の女性教諭は、通知表などのデータが入ったUSBメモリを校内で紛失したとして戒告の懲戒処分となりました。