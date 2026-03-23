わんことお母さんの素敵な出会いのエピソードが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で146万回再生を突破し、「こうなっちゃうのわかる」「わんこもお母さんも可愛い」「反対する人が1番可愛がるのは世の常w」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：子犬を飼うことに『大反対』していた母親→押し切って飼った結果…予想と違った『まさかの現在』】

子犬を飼うことに大反対した母

Instagramアカウント「pote_pekipu」の投稿主さんは、ペキプー(ペキニーズ×プードル)の『ぽて』ちゃんというわんこと暮らしています。今回は、ぽてちゃんとお母さんのエピソードについて投稿したそうです。

投稿主さんが「わんこを飼いたい」と相談したとき、お母さんは大反対したのだそう。というのも、投稿主さんは一人暮らし。さまざまなリスクを考えて、賛同できなかったのかもしれません。

しかし、いざぽてちゃんを迎えてみると…。お母さんは、ぽてちゃんを一目見た瞬間、メロメロになってしまったといいます。ぽてちゃんから目が離せなくなるほどの溺愛ぶりに、投稿主さんも驚いてしまったとか。

まさかの反応が微笑ましい♡

お母さんは、「過ごせる時間が短いからこそ、大事に育てるように」とメッセージをくれたといいます。犬を飼うことを反対していたのは、命の重さを知っていたからなのでしょうね。

ちなみに、ぽてちゃんを迎えるにあたり、公園と動物病院が近い場所へ引っ越したとのこと。また、現在はリモートで仕事をしているため、1日中ぽてちゃんのお世話をできているといいます。

わんこのことを考えて反対したお母さん、わんこのことを考えて環境を変えた投稿主さん。2人がいれば、ぽてちゃんも幸せに過ごせることでしょう♡

この投稿には「素敵なお母様ですね」「お母さんメロメロで可愛い(笑)」「動物のパワーはすごいですね」などの温かなコメントが寄せられています。

現在のぽてちゃんにホッコリ

現在、ぽてちゃんはスクスク成長とのこと。とてもやんちゃな性格で、急に部屋中を走り回ることがあるといいます。反面、新しいおもちゃの安全チェックを怠らない、用心深い一面もあるとか。

まだまだ遊び盛りで、ときにイタズラしてしまうこともあるというぽてちゃん。一人暮らしから賑やかな2人暮らしになり、「一緒にいる時間を大切にしていきたい」と語った投稿主さんなのでした。

ぽてちゃんの成長記録はInstagramアカウント「pote_pekipu」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「pote_pekipu」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。