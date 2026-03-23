「まさに驚異的だ」25歳日本人FWが絶妙アシスト！ スペインで３戦連続の得点関与、指揮官は感心「試合の流れを読む力も優れている」

「まさに驚異的だ」25歳日本人FWが絶妙アシスト！ スペインで３戦連続の得点関与、指揮官は感心「試合の流れを読む力も優れている」