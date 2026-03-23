春の選抜高校野球。九州地区代表で出場した長崎日大が22日1回戦に臨みました。

3年ぶりにセンバツの舞台に帰ってきた長崎日大。

相手は関東王者の強豪、山梨学院です。

長崎日大は、初回からエースの古賀投手が相手の強力打線につかまり、ホームランを含む4安打を浴び5点を失います。

追う展開となった長崎日大はその裏、先頭、太田選手がヒットで出塁。

その後、フォアボールなどで1アウト1、2塁とすると、4番川鍋選手。

ライン際へのサードゴロが相手の悪送球を誘い1点を返します。

その後は、両投手の好投でスコアボードには「0」が並びます。

長崎日大は中盤の5回、ツーアウトながら3塁1塁にランナーを置いて、ここまで2安打と好調の1番太田選手を迎えますが、ここは内野ゴロに打ち取られ追加点とはなりません。

徐々にペースを取り戻した古賀投手は6回、気迫の投球で3者連続三振、味方の援護を待ちます。

すると直後の7回、3本のヒットで2アウト満塁と絶好のチャンスを作り、2番鶴山選手。

センター前へのタイムリーで2人が還り、終盤で2点差まで詰め寄ります。

しかしその後、8回9回はノーヒットに抑えられ追加点が奪えなかった長崎日大。3対5で敗れ、春夏合わせて16年ぶりの甲子園での勝利はなりませんでした。