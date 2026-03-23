ジャルパック、憧れのシャンパーニュ・メゾン「サロン」を訪問するパリ6日間のツアーを販売
ジャルパックは3月19日より、世界中の愛好家が憧れるシャンパーニュ・メゾン「サロン」を訪問するコンダクター付きツアーを販売している。
ジャルパック『フランス・シャンパーニュ地方の銘醸地へ! 憧れのシャンパーニュ・メゾン「サロン」とパリを訪ねて 6日間』シャンパーニュ・メゾン「サロン」(C)Leif Carlsson
フランス・シャンパーニュ地方の銘醸地ル・メニル・シュル・オジェ村に佇む「サロン」。上質なシャルドネが得られた年にしか生産を行わず、1種類のシャンパーニュのみを追求するその姿勢から、年間生産量はわずか数万本に限られている。
本ツアーでは、一般には訪問を受け入れていないサロンを特別訪問し、貯蔵庫やぶどう畑を丁寧な解説付きで見学。見学後は、「サロン」にて美食を堪能する昼食の時間が用意されており、姉妹メゾンであるドゥラモットの試飲も。
ジャルパック『フランス・シャンパーニュ地方の銘醸地へ! 憧れのシャンパーニュ・メゾン「サロン」とパリを訪ねて 6日間』シャンパーニュ・メゾン「サロン」(C)Leif Carlsson
パリでは名門パラスホテル「ル・ムーリス」に2連泊。終日自由行動も設定されており、サロン訪問日はソムリエ資格を持つJAL客室乗務員も同行するという。
出発日は9月1日、羽田発。日本航空往復直行便JALビジネスクラスの利用で、旅行代金は198万9,000円(1室2名利用/大人1名)。1室1名利用の場合の追加料金は62万円。ツアーの申込み・詳細は専用サイトから。
※画像は全てイメージ。
(C)Leif Carlsson
ジャルパック『フランス・シャンパーニュ地方の銘醸地へ! 憧れのシャンパーニュ・メゾン「サロン」とパリを訪ねて 6日間』シャンパーニュ・メゾン「サロン」(C)Leif Carlsson
フランス・シャンパーニュ地方の銘醸地ル・メニル・シュル・オジェ村に佇む「サロン」。上質なシャルドネが得られた年にしか生産を行わず、1種類のシャンパーニュのみを追求するその姿勢から、年間生産量はわずか数万本に限られている。
ジャルパック『フランス・シャンパーニュ地方の銘醸地へ! 憧れのシャンパーニュ・メゾン「サロン」とパリを訪ねて 6日間』シャンパーニュ・メゾン「サロン」(C)Leif Carlsson
パリでは名門パラスホテル「ル・ムーリス」に2連泊。終日自由行動も設定されており、サロン訪問日はソムリエ資格を持つJAL客室乗務員も同行するという。
出発日は9月1日、羽田発。日本航空往復直行便JALビジネスクラスの利用で、旅行代金は198万9,000円(1室2名利用/大人1名)。1室1名利用の場合の追加料金は62万円。ツアーの申込み・詳細は専用サイトから。
※画像は全てイメージ。
(C)Leif Carlsson