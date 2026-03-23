シャークニンジャ、パワフルなコードレスミキサー「Ninja Blast Max」に4つの新色
シャークニンジャは3月23日、小型キッチン家電ブランド「Ninja」（ニンジャ）シリーズのコードレスミキサー「Ninja Blast Max（ブラストマックス）コードレスミキサー」に、4つの新色を追加した。4月6日に発売する。店頭予想価格は14,960円前後。
Ninja Blast Maxシリーズ
Ninja Blast Maxはステンレス8枚刃とパワフルなモーターを搭載したコードレスミキサー。コードレスながら氷や冷凍フルーツを砕ける力があり、ミキサー後はカップをひねって取り外しそのまま飲める設計になっている。
発売は2025年5月で、これまでダークネイビー、クールグレイ、アイボリークリーム、オンライン限定色ダスティピンクが販売されていたが、今回ブルー、レッド、パープル、シルバーという4つの新色を追加。計8色での展開となった。
ブレンド、スムージー、クラッシュの3種類のかくはんパターンを選べる「Auto-iQ プログラム」や、1回の充電で20回以上使えるバッテリー容量、洗剤と水を入れてかくはんするだけで洗えるお手入れのしやすさなども特徴。ボトルとフタは食洗器にも対応する。
Ninja Blast Maxシリーズ
Ninja Blast Maxはステンレス8枚刃とパワフルなモーターを搭載したコードレスミキサー。コードレスながら氷や冷凍フルーツを砕ける力があり、ミキサー後はカップをひねって取り外しそのまま飲める設計になっている。
ブレンド、スムージー、クラッシュの3種類のかくはんパターンを選べる「Auto-iQ プログラム」や、1回の充電で20回以上使えるバッテリー容量、洗剤と水を入れてかくはんするだけで洗えるお手入れのしやすさなども特徴。ボトルとフタは食洗器にも対応する。