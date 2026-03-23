CUBE所属ボーイズグループNOWZ、ABEMAで日本デビュー記念特番決定
【モデルプレス＝2026/03/23】韓国の芸能事務所・CUBEに所属するボーイズグループ・NOWZ（ナウズ）の日本デビューを記念した特別番組「祝！日本デビュー第5世代ルーキーNOWZの魅力を徹底解剖 in ABEMA」が、3月28日よる9時より国内独占・無料配信されることがわかった。
【写真】CUBE所属ボーイズグループがイケメン揃い
NOWZは、ヒョンビン（HYEONBIN）、ユン（YOON）、ヨンウ（YEONWOO）、ジンヒョク（JINHYUK）、シユン（SIYUN）の5人で構成される注目の第5世代ルーキー。グループ名の「NOW」は“現在”という今この瞬間を意味し、「Z」は終わりではなく、無限に広がる可能性と新たな始まりという意味が込められている。
本番組は、今年3月4日に日本デビューを果たしたNOWZの魅力を徹底解剖していく特別番組で、MCに古家正亨氏を迎え、メンバーが日本のバラエティ企画に体当たりで挑む。初めての日本式バラエティに戸惑いながらも、一生懸命勉強してきたという日本語を駆使して積極的に挑む、メンバーたちの意外な一面と素顔を届ける。
世の中の気になる疑問をメンバーが自ら体当たりで実験・検証していく企画では、シユンが「うまい棒をストロー代わりにしたらジュースは飲めるのか？」というシュールな検証を行い、ヨンウは「ぐるぐるバット、右に10回、左に10回まわったら、まっすぐ歩けるのか？」に体当たりで挑戦、さらには4人の指だけでジンヒョクを持ち上げられるか、5人の絆を確かめる不思議な実験まで、盛りだくさんで放送。
またメンバーのポテンシャルを深掘りする様々な企画では、マシュマロキャッチや縄跳びの二重跳びなど、メンバーが成功するか失敗するかを予想し合う“体当たりクイズ！NOWZチャレンジ”や、メンバーの個性溢れるキャラクターを勝手に表彰する“勝手に表彰しましょうNOWZアワード”、日本デビューアルバム『NOWZ』に収録されるリード曲「AMMO（feat. YRD Leo）」の魅力解説まで、さまざまな企画からNOWZの今の魅力を引き出していく。（modelpress編集部）
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◆NOWZ、ABEMAで日本デビュー特番決定
NOWZは、ヒョンビン（HYEONBIN）、ユン（YOON）、ヨンウ（YEONWOO）、ジンヒョク（JINHYUK）、シユン（SIYUN）の5人で構成される注目の第5世代ルーキー。グループ名の「NOW」は“現在”という今この瞬間を意味し、「Z」は終わりではなく、無限に広がる可能性と新たな始まりという意味が込められている。
◆NOWZ、ポテンシャルを深堀り
世の中の気になる疑問をメンバーが自ら体当たりで実験・検証していく企画では、シユンが「うまい棒をストロー代わりにしたらジュースは飲めるのか？」というシュールな検証を行い、ヨンウは「ぐるぐるバット、右に10回、左に10回まわったら、まっすぐ歩けるのか？」に体当たりで挑戦、さらには4人の指だけでジンヒョクを持ち上げられるか、5人の絆を確かめる不思議な実験まで、盛りだくさんで放送。
またメンバーのポテンシャルを深掘りする様々な企画では、マシュマロキャッチや縄跳びの二重跳びなど、メンバーが成功するか失敗するかを予想し合う“体当たりクイズ！NOWZチャレンジ”や、メンバーの個性溢れるキャラクターを勝手に表彰する“勝手に表彰しましょうNOWZアワード”、日本デビューアルバム『NOWZ』に収録されるリード曲「AMMO（feat. YRD Leo）」の魅力解説まで、さまざまな企画からNOWZの今の魅力を引き出していく。（modelpress編集部）
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