【漢字クイズ】「内国府間」はなんて読む？埼玉県幸手市にある桜の名所！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「内国府間」はなんて読む？
「内国府間」という漢字を見たことはありますか？
埼玉県幸手市にある、ひらがな5文字の地名です！
いったい、「内国府間」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「うちごうま」でした。
内国府間は、埼玉県幸手市に位置しています。
そんな内国府間には、関東の桜の名所として有名な「森田鉄工所 権現堂桜堤」があります。
春には、約1,000本のソメイヨシノが1kmにわたって咲き誇り、堤の周辺の菜の花とともに楽しむことができるのだそうですよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『地名辞典オンライン』
・『埼玉県 公式サイト』
・『県営権現堂公園 公式サイト』
ライター Ray WEB編集部