【漢字クイズ】「内国府間」はなんて読む？埼玉県幸手市にある桜の名所！

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地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「内国府間」はなんて読む？

「内国府間」という漢字を見たことはありますか？

埼玉県幸手市にある、ひらがな5文字の地名です！

いったい、「内国府間」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「うちごうま」でした。

内国府間は、埼玉県幸手市に位置しています。

そんな内国府間には、関東の桜の名所として有名な「森田鉄工所 権現堂桜堤」があります。

春には、約1,000本のソメイヨシノが1kmにわたって咲き誇り、堤の周辺の菜の花とともに楽しむことができるのだそうですよ。

あなたはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

《参考文献》

・『地名辞典オンライン』
・『埼玉県 公式サイト』
・『県営権現堂公園 公式サイト』

ライター Ray WEB編集部