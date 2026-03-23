声優・仲村宗悟の“怖すぎる”イラストに悲鳴＆大爆笑
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAアニメチャンネル」にて、３月13日（金）夜９時〜10時にわたり『SHIBUYA ANIME BASE（#シブアニ）』#79を生放送。放送終了後より無料見逃し配信を開始した。
今回はゲストにお笑い芸人の天津飯大郎を迎え、「春のアニメクイズ大会」と題して、人気アニメにまつわるさまざまな難問・奇問にスタジオ陣が挑戦。クイズの進行はレギュラーゲストで声優の仲村宗悟が務めた。
番組冒頭、本クイズ大会の“実行委員長”として、アニメ『魔術師クノンは見えている』でクノン・グリオン役を務める声優・早見沙織がVTRで登場し、大会は華々しくスタート。さっそく早見から「クノンが最もよく使う水魔術の名前は？」という難問が出され、正解である「ア・オリ」を誰も導き出せず、スタジオは初回から大苦戦。しかし、正解者には豪華賞品「高級いちご（クイーンズストロベリー）」が用意されていることが発表されると、スタジオの熱気は一気に上昇。
続いて、アニメ『【推しの子】』の早押し問題では「作中で話題になった、ある方のパロディと思われるシーンは？」という出題に対し、天津飯大郎が「ひろゆき！」と見事正解。アニメ内に登場した“ひろゆき風”キャラクターの映像が流れると、ご本人からも「それってあなたの感想ですよね」と引用ポストされたという裏話も明かされ、スタジオは大いに盛り上がった。
続いての「猫キャラといえば？」というアンケートにまつわるクイズでは、レギュラーゲストの仲村宗悟が「僕が思う猫キャラ」を自作のフリップイラストで出題。しかし、披露された絵の鼻の描写があまりにも独特だったため、天津飯大郎やハライチ・岩井から「え、何これ!?」「鼻が怖すぎるんだけど！」と悲鳴に近いツッコミが殺到。正解は『サザエさん』のタマでしたが、仲村の画伯ぶりにスタジオは大爆笑。
さらに、アニメ『姫様“拷問”の時間です』からの出題では、「姫様が拷問のために作られている料理は？」という問題に岩井が「（姫様が）前日食べてるんだっていう。中華の中でもあっさりしてる」と見事な考察と名推理を披露するも、フリップには「八宝菜」と書いて痛恨の不正解（正解はチャーハン）。
番組中盤では、現在大ヒット上映中の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』を大特集。宣伝アンバサダーを務める平愛梨、アルコ＆ピース（平子祐希、酒井健太）からのVTRクイズが出題。そして、後半には再び実行委員長の早見沙織から『魔術師クノンは見えている』に関するクイズが。水魔術「ア・オリ」が生み出したあるもの（正解：ウォーターベッド）を当てる問題では、天津飯大郎が見事「ベッド」と回答し正解。しかし、「四角い」「あれに入れたい」「真空」という早見の独特すぎるヒントからクノンの大好物を当てる問題（正解：ベーコン）では、岩井らが「食パン」「バター」などと答えて撃沈。
天津飯大郎と岩井による熾烈なトップ争いが繰り広げられ、最終決戦では岩井が立て続けに正解し同点に追いつく白熱の展開に。しかし、決着をつけるための最終問題「今日の『SHIBUYA ANIME BASE』は第何回？」が出題されると全員が不正解を連発。放送時間ギリギリとなり、仲村が「結果……終わりです。来週はお休みです！さようならー！」と強引に番組を締めくくると「ひどい終わらせ方なんだけど（笑）」「時間配分どうなってんの（笑）」などとの猛ツッコミが飛び出し、生放送ならではのドタバタ劇＆大爆笑で番組は幕を閉じた。なお、この勝負の行方は、ABEMAアニメ公式TikTokにて公開中。
（C）AbemaTV, Inc.
今回はゲストにお笑い芸人の天津飯大郎を迎え、「春のアニメクイズ大会」と題して、人気アニメにまつわるさまざまな難問・奇問にスタジオ陣が挑戦。クイズの進行はレギュラーゲストで声優の仲村宗悟が務めた。
続いて、アニメ『【推しの子】』の早押し問題では「作中で話題になった、ある方のパロディと思われるシーンは？」という出題に対し、天津飯大郎が「ひろゆき！」と見事正解。アニメ内に登場した“ひろゆき風”キャラクターの映像が流れると、ご本人からも「それってあなたの感想ですよね」と引用ポストされたという裏話も明かされ、スタジオは大いに盛り上がった。
続いての「猫キャラといえば？」というアンケートにまつわるクイズでは、レギュラーゲストの仲村宗悟が「僕が思う猫キャラ」を自作のフリップイラストで出題。しかし、披露された絵の鼻の描写があまりにも独特だったため、天津飯大郎やハライチ・岩井から「え、何これ!?」「鼻が怖すぎるんだけど！」と悲鳴に近いツッコミが殺到。正解は『サザエさん』のタマでしたが、仲村の画伯ぶりにスタジオは大爆笑。
さらに、アニメ『姫様“拷問”の時間です』からの出題では、「姫様が拷問のために作られている料理は？」という問題に岩井が「（姫様が）前日食べてるんだっていう。中華の中でもあっさりしてる」と見事な考察と名推理を披露するも、フリップには「八宝菜」と書いて痛恨の不正解（正解はチャーハン）。
番組中盤では、現在大ヒット上映中の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』を大特集。宣伝アンバサダーを務める平愛梨、アルコ＆ピース（平子祐希、酒井健太）からのVTRクイズが出題。そして、後半には再び実行委員長の早見沙織から『魔術師クノンは見えている』に関するクイズが。水魔術「ア・オリ」が生み出したあるもの（正解：ウォーターベッド）を当てる問題では、天津飯大郎が見事「ベッド」と回答し正解。しかし、「四角い」「あれに入れたい」「真空」という早見の独特すぎるヒントからクノンの大好物を当てる問題（正解：ベーコン）では、岩井らが「食パン」「バター」などと答えて撃沈。
天津飯大郎と岩井による熾烈なトップ争いが繰り広げられ、最終決戦では岩井が立て続けに正解し同点に追いつく白熱の展開に。しかし、決着をつけるための最終問題「今日の『SHIBUYA ANIME BASE』は第何回？」が出題されると全員が不正解を連発。放送時間ギリギリとなり、仲村が「結果……終わりです。来週はお休みです！さようならー！」と強引に番組を締めくくると「ひどい終わらせ方なんだけど（笑）」「時間配分どうなってんの（笑）」などとの猛ツッコミが飛び出し、生放送ならではのドタバタ劇＆大爆笑で番組は幕を閉じた。なお、この勝負の行方は、ABEMAアニメ公式TikTokにて公開中。
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