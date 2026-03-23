トリンプ×ESS BYが叶える新時代ランジェリー、自分らしさを纏う美しさ

“自分を大切にすること”をテーマにした新しいランジェリーが誕生。トリンプとESS BYが手を組み、心地よさと美しさを両立したコレクションを展開します。装飾に頼らず、素材やシルエットの本質を追求したアイテムは、日常にそっと寄り添いながら女性の魅力を引き出してくれる存在に。自分のために選ぶランジェリーで、毎日をもっと前向きに過ごしてみませんか♪

心地よさを追求した新提案



トリンプが培ってきた140年以上のフィット技術と、ESS BYの“自愛”の思想が融合した本コレクション。

誰かのためではなく、自分のために身に着けるという価値観を大切にし、締め付けすぎない軽やかな着心地を実現しています。

ノンワイヤーでも安定感のある設計や、肌に沿うしなやかな素材により、長時間の着用でもストレスフリー。日常に溶け込みながら、内側から美しさを引き出してくれる新しいランジェリーです。

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ミニマルで美しいラインナップ



＜ラインナップ＞

・ボディスーツ 価格：16,500円

・ワイヤーブラ 価格：11,000円（サイズ：C-F 65-75）

・ノンワイヤーブラ 価格：10,450円（サイズ：M-LL）

・ショーツ 価格：4,950円（サイズ：M/L）

・カップ付きキャミソール 価格：11,550円

・タンクトップ 価格：14,300円

本コレクションは、ボディスーツ、ワイヤーブラ、ノンワイヤーブラ、タンガ、レギュラーショーツ、カップ付きキャミソール、タンクトップの全7型を展開。

カラーはBLACK、BEIGE、KHAKIの3色（※アイテムにより展開カラーが異なります）。

シンプルでありながら女性の曲線に寄り添うデザインで、自然体の美しさを引き立てます。装飾を削ぎ落としたミニマルな佇まいが、大人の余裕を感じさせる仕上がりに。

自分らしさを纏うランジェリー



ESS BYディレクターの長谷川京子氏が語るように、ランジェリーは“誰かに見せるものではなく、自分自身を大切にするためのもの”。

その想いを体現した今回のコレクションは、強がらない強さや静かな自信を纏いたい女性に寄り添います。

ファッション性と機能性を兼ね備え、日常の中で自分と向き合う時間をそっと後押ししてくれる存在です。

先行発売は2026年3月25日（水）より、トリンプ公式オンラインストア、ESS BYオンラインストア、一部店舗にてスタート。全国の一部百貨店や直営店舗では2026年4月1日（水）より販売開始となります。

取扱店舗：トリンプ公式オンラインストア／大丸札幌／藤崎本店／伊勢丹本店／銀座三越／ジェイアール名古屋タカシマヤ／阪急梅田／岩田屋本店／Triumph有楽町マルイ／Triumph西銀座／ESS BYオンラインサイト

毎日に寄り添う“自分のための美しさ”



トリンプとESS BYが届けるのは、飾らない美しさと心地よさを大切にした新しいランジェリーのかたち。自分の感覚を信じて選ぶ一枚は、日常を少しだけ特別にしてくれます♡

忙しい毎日の中でも、自分自身を大切にする時間を忘れずに。内側から整う美しさを、このコレクションで体感してみてください。