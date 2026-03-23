プロ野球東北楽天ゴールデンイーグルスの関係者が鈴木知事のもとを訪れ、新・小学1年生への帽子のプレゼントや、9月の秋田での公式戦など今年の活動予定を報告しました。



鈴木知事は、美郷町出身のルーキー伊藤樹投手の活躍に期待を寄せていました。



鈴木知事のもとを訪れたのは仙台市に拠点を置く、楽天球団の森井誠之社長など3人です。





東北全ての小学1年生へ楽天のベースボールキャップを今年も贈呈することを報告しました。県内では174校の新1年生4,727人にプレゼントされます。代表して、楽天にドラフト2位で入団した美郷町出身の伊藤樹選手の母校・仙南小学校で来月贈呈式が行われます。また楽天は今年9月にこまちスタジアムで1軍の公式戦を開催します。鈴木知事はルーキーの伊藤樹投手の活躍に期待を寄せていました。鈴木知事「ドラ2の伊藤樹投手秋田県出身という事でですね、もう即戦力として期待を私もしている所であります。9月終盤戦になってもローテーションとかで活躍して頂ければありがたいなと思っていますので、楽しみにしています」プロ野球は今週金曜日、27日開幕です。※午後6時15分からのABS news every.でお伝えします