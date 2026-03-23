来シーズン、本拠地を秋田に移すバレーボールSVリーグ女子のアランマーレ山形は22日、酒田市でホーム最終戦に臨みました。



チーム発足から10年以上、酒田市をホームタウンとしてきて、1,000人近いファンが訪れ、別れを惜しみました。



アランマーレ山形は試合会場の収容人数不足などにより、来シーズン、本拠地を秋田に移します。





今シーズンの成績は3勝36敗で14チーム中最下位。ホーム最終戦の相手は、3連勝中でリーグ3位と波に乗る石川のチームです。2015年のチーム設立以来、ホームタウンとしてきた酒田市での最後の試合。約1,000人の観客が大きな声援を送りました。アランマーレは、粘り強いレシーブとアタックなどで必死に食らいつきますが、20対25で第1セットを落とします。続く第2、第3セットも競り負け、セットカウント3対0のストレートで敗れました。前田美紅選手「私は酒田のホームゲームが大好きです。リーグ戦残り2週、アウェー戦になりますが、最後までアランマーレらしくシップメイトの皆様と最後まで一緒に戦い、皆様に感動をお届けできるように頑張ります」チームを荒波に立ち向かう船になぞらえ、応援してくれるファンを乗組員＝シップメイトと呼んでいるアランマーレ山形。ファン「推しの選手もいるのでなかなか今後顔が見られなくなるかなとちょっと寂しい」アランマーレジュニアのメンバー「寂しいけど頑張って欲しい。（秋田も）行けたら」母親「応援しに行きます！」今シーズンはアウェーでの残り4試合。多くのシップメイトからの声援を追い風に勝利を目指します。※配信は文字情報のみです