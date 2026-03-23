好調を維持している明治安田J2・J3百年構想リーグのブラウブリッツ秋田です。



21日の試合では、苦戦を強いられたものの粘りの守備で競り勝ち、3連勝です。



ホーム3連戦の2試合目、21日は強い風が吹く中での試合となりました。



相手はJ2に昇格してきたヴァンラーレ八戸です。



前半、ブラウブリッツは向かい風の中押し込まれる場面が多くなりました。





こぼれ球への反応も八戸の方が早く、苦しい時間が続きます。さらに前半だけでコーナーキックを7本与えますが、ブラウブリッツ、なんとか守り抜きます。シュートは1本も打てなかったものの、無失点で折り返すことができ、吉田監督に「よく耐えた、勝負だ！」と送り出された後半。徐々にブラウブリッツの攻撃の時間が増えていきます。佐川が強烈なシュートを放ちますが、ここはクロスバーに嫌われます。そして後半23分、その佐川のスローインからでした。廣田裕司アナウンサー実況「佐川のロングスロー、ターゲットではなく佐川が投げてこぼれたボールが入りました～！」八戸の選手が触ったボールがそのまま流れてゴールへ。オウンゴールで先制します。反撃にも耐えて1点を守り抜いたブラウブリッツ、八戸に競り勝ちました。約3,200人のサポーターを前に3連勝です。佐川洸介選手「風の中ですごい応援が聞こえて僕たちも本当にやる気が出ましたし、本当にこうやって3連勝という形でサポーターを笑顔にできるようになったので、本当にこれからも応援お願いします」♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢6勝1敗となったブラウブリッツはイーストAグループで2位につけました。1位のベガルタ仙台とは勝ち点1の差です。ブラウブリッツ、次は29日日曜日にその仙台をホームに迎えて直接対決です。※文字情報のみの配信です