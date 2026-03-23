10分で別人？簡単！【足裏＆肩甲骨ケア】で驚愕のビフォーアフター！
「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。3月19日（木）の放送は、「じっくり通販王！新年度に差をつける便利グッズ決定戦」をお届け！
【動画】10分で別人？簡単！【足裏＆肩甲骨ケア】で驚愕のビフォーアフター！
プレゼンターが紹介した商品を忖度ナシに判定する「じっくり通販王」。
今回は、新年度を最高のコンディションで迎えるための便利グッズを厳選しておくる。
バラエティ番組などの足つぼマッサージでおなじみ！ 足つぼ界のゴッドハンド、與那嶺茂人が、足つぼ歴31年の経験を注いだという「YONAMINE 足裏プロ EMSプラス」をプレゼン。
長時間にわたる座り仕事で足腰に不調を感じている人も、この商品に1回10分乗るだけで足裏を刺激すると同時に正しい姿勢になり、電気刺激を与えることで効果的に脚全体を鍛えられるという。
朝の情報番組「なないろ日和！」でも紹介され、3000万円以上を売り上げた。
まずは、出演者たちの体の重心が整っているのかを確認。姿勢が歪んでいると、両手で持っている棒を軽く押しただけで体勢が崩れてしまうそうだが、出演者全員、よろめいてしまった。
そんな彼らが「EMSプラス」をお試し。脚を乗せる部分には、大きさと高さを調整した凹凸が150個あり、乗っただけで姿勢が良くなっているそうで、実際、先程と同じように棒を持ってもらい押してみると、まったくよろめかない。
さらに、姿勢と重心を整えた状態から電気の力で直接筋肉を刺激。強さは10段階で調整できる。電源を入れると、出演者一同「体が軽くなった」と、その効果を実感していた。
商品はコードレスなので、家事の合間や、隙間時間に座っての使用も可能だ。
10万人以上の運動指導した実績を持つ、メディカルフィットトレーナーの山口絵里加が「ハピネスタイルしなやかさん」をプレゼン。
加齢と運動不足でガチガチにかたまった体…首や腰などに不調を感じている人も、この商品で肩甲骨をケアすれば、効果が得られるという。
まずは出演者一同、右腕を上から、左腕を下から背中に回して指先をつかめるか、体の柔軟性をチェックしてから「しなやかさん」をお試し。
使い方は簡単で、スイッチを入れ、「しなやかさん」を肩甲骨の下に来るようにして10分間仰向けになるだけ。スイッチには、最大44℃の温熱を出せるヒートボタンもある。
3つの機能“エアー・ヒーター・振動”で10分間の肩甲骨ケアが終了。すると、「肩が軽くなった」という出演者の声が。
使用前に柔軟チェックをしたところ、MCの熊切あさ美は、指先が触れる程度で体が少しかたかったが、指をつかめるという驚きの結果に（※ストレッチによる一時的な効果であり、個人差があります）。
肩甲骨は、姿勢や動きやすさ、歩きやすさにも関係しており、まさに体の要になる部位だという。
また、ふくらはぎなど、素肌に使える部位には電気刺激を送るEMSモードもオススメだ。
【動画】10分で別人？簡単！【足裏＆肩甲骨ケア】で驚愕のビフォーアフター！
プレゼンターが紹介した商品を忖度ナシに判定する「じっくり通販王」。
今回は、新年度を最高のコンディションで迎えるための便利グッズを厳選しておくる。
YONAMINE 足裏プロ EMSプラス
バラエティ番組などの足つぼマッサージでおなじみ！ 足つぼ界のゴッドハンド、與那嶺茂人が、足つぼ歴31年の経験を注いだという「YONAMINE 足裏プロ EMSプラス」をプレゼン。
長時間にわたる座り仕事で足腰に不調を感じている人も、この商品に1回10分乗るだけで足裏を刺激すると同時に正しい姿勢になり、電気刺激を与えることで効果的に脚全体を鍛えられるという。
朝の情報番組「なないろ日和！」でも紹介され、3000万円以上を売り上げた。
まずは、出演者たちの体の重心が整っているのかを確認。姿勢が歪んでいると、両手で持っている棒を軽く押しただけで体勢が崩れてしまうそうだが、出演者全員、よろめいてしまった。
そんな彼らが「EMSプラス」をお試し。脚を乗せる部分には、大きさと高さを調整した凹凸が150個あり、乗っただけで姿勢が良くなっているそうで、実際、先程と同じように棒を持ってもらい押してみると、まったくよろめかない。
さらに、姿勢と重心を整えた状態から電気の力で直接筋肉を刺激。強さは10段階で調整できる。電源を入れると、出演者一同「体が軽くなった」と、その効果を実感していた。
商品はコードレスなので、家事の合間や、隙間時間に座っての使用も可能だ。
ハピネスタイルしなやかさん
10万人以上の運動指導した実績を持つ、メディカルフィットトレーナーの山口絵里加が「ハピネスタイルしなやかさん」をプレゼン。
加齢と運動不足でガチガチにかたまった体…首や腰などに不調を感じている人も、この商品で肩甲骨をケアすれば、効果が得られるという。
まずは出演者一同、右腕を上から、左腕を下から背中に回して指先をつかめるか、体の柔軟性をチェックしてから「しなやかさん」をお試し。
使い方は簡単で、スイッチを入れ、「しなやかさん」を肩甲骨の下に来るようにして10分間仰向けになるだけ。スイッチには、最大44℃の温熱を出せるヒートボタンもある。
3つの機能“エアー・ヒーター・振動”で10分間の肩甲骨ケアが終了。すると、「肩が軽くなった」という出演者の声が。
使用前に柔軟チェックをしたところ、MCの熊切あさ美は、指先が触れる程度で体が少しかたかったが、指をつかめるという驚きの結果に（※ストレッチによる一時的な効果であり、個人差があります）。
肩甲骨は、姿勢や動きやすさ、歩きやすさにも関係しており、まさに体の要になる部位だという。
また、ふくらはぎなど、素肌に使える部位には電気刺激を送るEMSモードもオススメだ。