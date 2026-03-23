Lienelが、6月3日にリリースするメジャーデビューシングル『メロ・コレクション』の詳細を発表。本日3月23日より予約販売が開始となった。

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本作の表題曲「メロ・コレクション」は、Hayato Yamamotoが作曲編曲を担当し、作詞はTomoki Tamataniとの共作。“メロい”と思われたいのに気持ちが空回りしてしまうという、不器用で等身大の恋心を描いたポップソングとなっている。

CDには、表題曲に加え、新曲2曲を収録。商品形態は、初回限定盤（CD＋Blu-ray）、通常盤、さらに初回限定メンバーソロ盤（全6種）の展開となり、初回限定盤には、スタッフが置き忘れた“メジャーデビュー契約書”を探し、メンバー全員でシンガポールを巡るアドベンチャー企画が収録される。

また、各地リリースイベントなどの企画も発表。詳細は公式ホームページにて確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）