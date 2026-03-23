久世夏乃香は“カタオモイ”を警戒 史上初開幕から連勝狙う 【ネクヒロ第2戦】
＜丸山木材ホールディングス 110th Anniversary meet tree × KISS ON THE GREEN Cup 事前情報（2日間競技）◇23日◇明智ゴルフ倶楽部ひるかわゴルフ場（岐阜）◇6,210ヤード・パー72＞JLPGAへの登竜門「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー」の2026年第2戦「丸山木材ホールディングス 110th Anniversary meet tree × KISS ON THE GREEN Cup」が岐阜県にある明智ゴルフ倶楽部ひるかわゴルフ場で3月24日、25日の2日間に渡り開催される。
あの美女ネクヒロは誰だ 悲劇の1ホール“12”でも注目度は急上昇中？
開幕戦の「マイナビカップ」で2年ぶりのツアー2勝目を挙げた久世夏乃香はこの日のプロアマ大会に出場。優勝の反響は大きく「いつも応援していただいている方々からメッセージがたくさん来て、お世話になっているスポンサーさんから花が届いたりケーキをいただいたりした」と久々の喜びを噛み締めるオープンウィークを経て、第2戦に乗り込んできた。開幕に引き続きショットは好調を維持している一方で、一筋縄ではいかない空気は感じ取っている。新規開催大会の舞台・明智GCひるかわゴルフ場は、距離こそ6210ヤードと長くないものの、「グリーンが難しい」と警戒。「開幕戦のグリーンは硬くて速かったけど、そういう難しさではなく硬さがあって重い（9フィート）ので距離感が難しい」と今週は“カタオモイ”なグリーンに悩まされそうだ。ネクヒロでの連勝は過去3人（和久井麻由、早川夏未、臼井蘭世）。開幕からの2連勝となればツアー史上初となるだけに「めちゃくちゃ狙いたい！」と鼻息は荒い。プロテスト5年連続最終進出の底力で、新規大会のタイトル奪取へ想いを届ける。マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーは今年で8年目を迎え昨年はOGを含む8名のプロテスト合格者を輩出。今季は過去最多となる18試合が予定されている。※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。26年は過去最多の18試合を予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、QTランク、ファン投票などにより決められる。大会は全試合公式YouTubeで生配信される。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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