「紀州のドン・ファン」と呼ばれた資産家男性の死亡をめぐる裁判。2審も、元妻に無罪を言い渡しました。

再び無罪判決を言い渡された瞬間、須藤早貴被告（30）は表情を変えることはありませんでした。

野崎幸助さん

「私はいつも7億円くらい自分の家に置いている」

和歌山県田辺市の資産家だった野崎幸助さん（死亡時77）。奔放な女性遍歴から「紀州のドン・ファン」の異名で知られました。

野崎さんが亡くなる3か月前に結婚したのが、50歳以上、歳の離れた須藤被告でした。

しかし、2018年5月、野崎さんは突如死亡。死因は覚醒剤を多量に摂取したことによる急性覚醒剤中毒でした。

事件の3年後に、警察は須藤被告を逮捕。直接的な証拠がない中、須藤被告が覚醒剤の密売人と接触していたことなど状況証拠から、殺害した疑いがあると判断したのです。

1審で須藤被告は全面的に無罪を主張。密売人との接触について「野崎さんから覚醒剤の購入を頼まれたため」と説明しました。

須藤早貴被告

「『ダメだから（＝性的な満足を得られないから）覚醒剤を買ってきてくれませんか』と言われました。『お金くれたらいいよ』と冗談で言ったら、20万円を渡してきました」

密売人から受け取った物を渡した後の野崎さんの反応については…

須藤早貴被告

「『あれは使いもんにならん、偽物や』『もうお前には頼まん』と言われました」

1審判決で和歌山地裁は、須藤被告の説明は信用できないとしながらも、密売人が被告に渡した物が本物の覚醒剤ではなく、氷砂糖だった可能性を認定。さらに、野崎さん本人が死亡前、知人女性に「覚醒剤やってるで」と電話していた点などを踏まえ、「野崎さん自らが覚醒剤を入手・使用し、誤って過剰摂取した可能性がないとは言い切れない」と判断。須藤被告に無罪を言い渡しました。

検察側が控訴し、裁判の舞台は2審に移っていましたが、きょうの判決で大阪高裁は「野崎さんに不信感や違和感を持たれることなく、致死量を超える覚醒剤を摂取させることは不可能ではないものの容易ではない。野崎さんが覚醒剤を入手することがまったく考え難い状況でもなかった」などとして、1審判決を支持。検察側の控訴を退けました。

検察側が最高裁に上告しなければ須藤被告の無罪が確定します。