タレントの梅宮アンナ（53）が23日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。昨年発表した電撃再婚について語った。

梅宮は昨年5月にアートディレクターの世継恭規（よつぎ・やすのり）氏と電撃結婚。出会って10日での結婚だったことを明かし、大きな反響を呼んだ。

梅宮は「もうまさかの。自分でも結婚するなんて思ってもいなかったですし」と苦笑。司会の黒柳徹子が梅宮が日焼けしていると指摘すると、「お正月にモルジブに行ってきまして。まあ一応新婚旅行みたいな形で、2人で行ってきたんですけれど」と目を細めた。

モルジブのビーチでの夫婦ショットも披露し「よく2人で旅行に行くんですけれど、まあ本当は新婚旅行っていうのは1回やればいいんですけれど、だいたいこれ新婚旅行9回目ぐらいの。毎回行くたびに新婚旅行って呼んでいるんですけれど」と笑ってみせた。

黒柳が「でもいいね、だんなさまのお仕事はアートディレクター」と続けると、「そうです」と梅宮。「広告やデザインのお仕事をしていらっしゃる。だから割とお休みも取ろうと思えば取れる」とも言われ「そうですね。一応月曜から金曜っていうのは常勤であるんですけれども、ただまあちょっとは融通が利く。会社をやっているので」と目を細めた。