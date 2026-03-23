◆ＵＡＥダービー・Ｇ２（３月２８日、メイダン競馬場・ダート１９００メートル）

エミレーツレーシングオーソリティは２３日、出走馬１２頭と枠番を発表した。

日本から遠征する昨年の全日本２歳優駿馬パイロマンサー（牡３歳、栗東・吉村圭司厩舎、父パイロ）は９番ゲート、前走のサウジダービーで４着だったワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ディーマジェスティ）は５番ゲートになった。出走馬は以下の通り。（馬番、枠番、馬名、国、騎手の順）

（１）９ パイロマンサー 日本 ジェームズ・ドイル

（２）５ ワンダーディーン 日本 クリスチャン・デムーロ

（３）２ シックススピード 米国 ミカエル・バルザローナ

（４）１２ ゴーマン 仏国 アントニー・クラストゥス

（５）６ サルーム 米国 タイグ・オシェア

（６）１１ ブラザリーラブ 英国 サフィ・オズボーン

（７）７ デヴォンアイランド 米国 ウィリアム・ビュイック

（８）３ ランマース 米国 アドリー・デフリース

（９）４ ユニオンセキュリティー 米国 コナー・ビーズリー

（１０）１０ デュークオブイマティン 米国 シルベストル・デソウサ

（１１）１ リノパドリーノ 米国 リチャード・ミューレン

（１２）８ ラブワー 米国 ベルナルド・ピニェイロ