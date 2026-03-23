■これまでのあらすじ

離婚したことをひかりに告げた夫だったが、なぜか拒絶されてしまう。照れているのだろうと解釈し、それならばホワイトデーにこちらから告白してやると息巻く。寂しいひとり暮らしをひかりとの新婚生活を妄想することで乗り切っていた夫だったが「迷惑です！」と拒絶されて!?



ひかりは照れすぎたのか錯乱していたんだと思います。だって、俺からの告白が迷惑はなはずないだろう？ ずっと返事を待っていたんだろう？

しかし、ほかの部下たちも彼女の意見に味方してきて…。ふたりきりでの告白も、赤らめた顔も、全部俺の勘違いだって言うのか？エレベーターまで俺を追いかけてきたのも偶然だって言うのか？あり得ないだろう！あんな熱視線を送っておきながら手のひらを返したように「こわい」だなんて…。俺が待たせ過ぎたせいで心変わりをしたのか…。なんて移り気な女なんだ。俺はお前のために離婚までしてやったのに、俺の純情をもてあそびやがって…。裏切るなんて許さない！

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)