『ウマ娘』番組リニューアル！競走馬を紹介するコーナー用意 出演者発表で和氣あず未、Machicoら
人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』の公式生配信番組がリニューアルされ、『ぱかライブTV' #1』が27日20時より放送されることが決定した。あわせて出演者やコーナー内容が公開された。
【写真】豪華すぎるだろ！『ウマ娘』番組出演者の和氣あず未ら7人
今回から番組がリニューアル。一新したロゴやキービジュアルと共に、新しいスタジオセットで放送となり、初回放送となる今回は次回のガチャ更新情報やストーリーイベントなどのゲーム最新情報をはじめとして、『ウマ娘』の最新情報をより楽しく、わかりやすくお届けする新情報コーナーのほか、『ウマ娘』のモチーフとなった競走馬の魅力を知ることができるコーナーなど展開。
さらに、『ウマ娘』初のワールドツアーとなるナンバリングイベント『ウマ娘 プリティーダービー 7th EVENT WORLD TOUR 「THE STAGE」』最新情報もお届けする。
『ウマ娘』は、スペシャルウィークやサイレンススズカ、トウカイテイオーなど実在する競走馬をモチーフにキャラクター化し、ゲーム、漫画、アニメなど幅広い展開で人気を博すクロスメディアコンテンツ。
アニメ第1期が2018年4月〜6月、第2期が2021年1月〜3月、第3期が2023年10月〜12月に放送。2021年2月にゲームがサービス開始となり、2024年5月にシリーズ初の劇場版が公開となり、アニメ『シンデレラグレイ』第1クールが2025年4月〜6月、第2クールが10月〜12月に放送された。
■出走者
和氣あず未（スペシャルウィーク役）、Machico（トウカイテイオー役）、羊宮妃那（デアリングタクト役）、指出毬亜（ノースフライト役）、希水しお（デアリングハート役）、石原夏織（アーモンドアイ役）、海弓シュリ（フォーエバーヤング役）
【写真】豪華すぎるだろ！『ウマ娘』番組出演者の和氣あず未ら7人
今回から番組がリニューアル。一新したロゴやキービジュアルと共に、新しいスタジオセットで放送となり、初回放送となる今回は次回のガチャ更新情報やストーリーイベントなどのゲーム最新情報をはじめとして、『ウマ娘』の最新情報をより楽しく、わかりやすくお届けする新情報コーナーのほか、『ウマ娘』のモチーフとなった競走馬の魅力を知ることができるコーナーなど展開。
『ウマ娘』は、スペシャルウィークやサイレンススズカ、トウカイテイオーなど実在する競走馬をモチーフにキャラクター化し、ゲーム、漫画、アニメなど幅広い展開で人気を博すクロスメディアコンテンツ。
アニメ第1期が2018年4月〜6月、第2期が2021年1月〜3月、第3期が2023年10月〜12月に放送。2021年2月にゲームがサービス開始となり、2024年5月にシリーズ初の劇場版が公開となり、アニメ『シンデレラグレイ』第1クールが2025年4月〜6月、第2クールが10月〜12月に放送された。
■出走者
和氣あず未（スペシャルウィーク役）、Machico（トウカイテイオー役）、羊宮妃那（デアリングタクト役）、指出毬亜（ノースフライト役）、希水しお（デアリングハート役）、石原夏織（アーモンドアイ役）、海弓シュリ（フォーエバーヤング役）
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