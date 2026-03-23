ロケットラボ（Rocket Lab）は日本時間2026年3月21日、ニュージーランド・マヒア半島の第1発射施設から「エレクトロン（Electron）」ロケットを打ち上げ、日本企業シンスペクティブ（Synspective）の小型SAR（合成開口レーダー）衛星「StriX（ストリクス）」8機目を所定の軌道へ投入することに成功しました。今回のミッション名は「Eight Days A Week」です。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Electron（Eight Days A Week）

・ロケット：Electron

・打ち上げ日時：日本時間 2026年3月21日 3時10分

・発射場：ロケットラボ第1発射施設（ニュージーランド）

・ペイロード：StriX 8号機

ロケットラボの発表によると、StriX 8号機は高度573kmの低軌道（LEO）へ投入されました。シンスペクティブのプレスリリースによれば、衛星は打ち上げ後にアンテナの展開に成功し、試験のための通信が正常に機能して制御可能であることが確認されています。今後は数か月をかけて、観測やデータ取得をはじめとする機能検証が実施される予定です。

今回の打ち上げはエレクトロンとして通算84回目、シンスペクティブ向けとしては8回目のミッションとなりました。

コンステレーション構築の現状と今後

シンスペクティブのStriXシリーズは2020年12月に打ち上げられた実証衛星初号機「StriX-α（ストリクス・アルファ）」以来、すべてエレクトロンで打ち上げが行われてきました。これまでに8機が軌道へ投入され、そのうち現在運用中の衛星は4機で、今回の8号機が軌道へ投入されています。

同社は2028年以降に30機規模のSAR衛星コンステレーションの構築を目指しており、2026年内に10機体制とすることを目標としています（※）。両社は2025年9月に新たに10機分の打ち上げ契約を締結しており、エレクトロンによるStriXシリーズの打ち上げは合計27回が予定されています。

※...シンスペクティブ 2024年12月IPO目論見書および中期事業計画より

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【▲ ニュージーランド・マヒア半島のロケットラボ第1発射施設から打ち上げられたエレクトロンロケット（Credit: Rocket Lab）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

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