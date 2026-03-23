読売３３３終値、１９日比１４８４円安の４万５０１９円…２営業日連続下落

連休明け２３日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、１９日と比べ１４８４円８７銭（３・１９％）安の４万５０１９円０８銭だった。

２営業日連続で下落した。

中東情勢やインフレ（物価上昇）への懸念から全面安の展開となり、３３３銘柄のうち、９割超にあたる３１２銘柄が下落した。

日経平均株価（２２５種）の終値は、１８５７円０４銭（３・４８％）安の５万１５１５円４９銭だった。投資家がリスクを回避する姿勢を強め、両指数ともに３％を超える大幅な下落となった。

トランプ米大統領は２１日、イランが４８時間以内にホルムズ海峡を完全に開放しなければ、イランの発電所を壊滅させるとＳＮＳで表明した。市場では軍事衝突の長期化懸念が強まり、原油価格が高止まりしたことを受け、企業や家計の負担増が意識された。

読売３３３の構成銘柄の下落率は、非鉄金属大手のＪＸ金属の１１・０６％が最大だった。三菱マテリアル（９・３５％）、ルネサスエレクトロニクス（９・１６％）と続いた。

上昇率はＫＡＤＯＫＡＷＡ（８・３２％）、日油（３・９４％）、カカクコム（２・０３％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は１２２・９６ポイント（３・４１％）低い３４８６・４４。