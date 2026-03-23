エース不在のウルブズがセルティックス本拠地で21年ぶりの大金星…ハイランドが23得点でチームをけん引

3月23日（現地時間22日、日付は以下同）に敵地TD・ガーデンで行われたボストン・セルティックス戦。ミネソタ・ティンバーウルブズは、オールスターガードのアンソニー・エドワーズが膝のケガで戦線離脱する中で、102－92で勝利を収めた。

試合序盤から点を取り合う展開となるもの、ウルブズはセルティックスのジェイレン・ブラウンに前半だけで17得点を奪われるが、終了間際にボーンズ・ハイランドがブザービーターで3ポイントシュートを成功させ47－44で試合を折り返した。

後半に入っても、両者一歩も譲らぬ展開となり76－77と1点ビハインドで迎えた最終クォーター。ミネソタはセルティックスを15得点に抑え102－92で勝利した。これによりウルブズは、2005年の3月7日（同6日）に、当時ウルブズに在籍していたケビン・ガーネットが21得点をマークし、99－97で辛勝して以来21年ぶりに敵地TD・ガーデンにてセルティックスに白星を挙げた。

ウルブズは、ハイランドが23得点、ジェイデン・マクダニエルズが19得点6リバウンド、アヨ・ドスンムが17得点8リバウンド6アシスト、ナズ・リードが11得点7リバウンドを記録した。

エドワーズの怪我も軽度ながら、1から2週間後に再検査となる見込み。また、エドワーズの代わりにスタメン出場を果たしているのは、2月にシカゴ・ブルズから加入したドスンムで、ここ4試合平均19得点8リバウンド5.5アシストをマークしている。

現在44勝22敗ですでにプレーオフ進出を決めているウルブズは、26日（同25日）にヒューストン・ロケッツと対戦する。

■試合結果



ボストン・セルティックス 92－102 ミネソタ・ティンバーウルブズ



BOS｜23｜21｜33｜15｜＝92



MIN｜14｜33｜29｜26｜＝102





【動画】ウルブズ対セルティックス戦のハイライト