Little Glee Monster、アニメ『本好きの下剋上』OPテーマ「Pages」配信リリース決定！ジャケット写真も公開

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Little Glee Monsterの新曲「Pages」（TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』オープニングテーマ）が、4月4日に配信リリースされることが決定した。

■「Pages」が使用されたアニメ本PVや特別ムービーも公開中

4月4日より全国ネット放送がスタートするTVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』は、魔力を持つ貴族が支配する「エーレンフェスト」という街にて、書物なき世界で本作りに奮闘する主人公マインの物語。彼女がその身に宿す強大な魔力を狙い様々な陰謀が忍び寄るなか、大切な家族や仲間を守るため、領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選び、日々奮闘する姿が描かれる。

現在、オープニングテーマ「Pages」が使用されたTVアニメ本PVや特別ムービーが公開されている。

併せて、本作のために描き下ろされた「Pages」の配信ジャケット写真も公開。主人公・ローゼマインが本のページをめくっているようなシーンとなっており、細部までこだわられたイラストに注目だ。

なお、3月23日よりApple MusicとSpotifyで「Pages」の配信予約がスタートとなった。

メイン：Little Glee Monster「Pages」ジャケット写真

■リリース情報

2026.04.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Pages」

■関連リンク

TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』番組サイト

https://booklove-anime.jp/

Little Glee Monster OFFICIAL SITE

https://www.littlegleemonster.com/