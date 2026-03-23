レミオロメン『THE FIRST TAKE』で再始動のスタートにふさわしい「さあはじめよう」を披露

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レミオロメンが、『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に再登場。

■ベストアルバム『SINGLES BEST+』に収録

初めて『THE FIRST TAKE』に出演し、卒業や門出を祝う曲として親しまれている「3月9日」を披露したレミオロメン。バンドが14年ぶりに活動再開を始めるなか、今回披露するのは、3月4日にリリースとなったベストアルバム『SINGLES BEST+』に収録されている「さあはじめよう」。

再始動のスタートにふさわしく、あらたなる旅立ちや出会いへの高なる想いが込められており、その想いが溢れんばかりの曲の幕開け、さらに続く軽快なイントロから心が躍る楽曲。レコーディングでは、共同プロデュース/Keyboardで、レミオロメン活動休止前にも数々の名曲を手がけた小林武史が参加している。

『THE FIRST TAKE』第650回は、3月23日22時にプレミア公開。

■リリース情報

2026.03.04 ON SALE

ALBUM『SINGLES BEST＋』

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

レミオロメン OFFICIAL SITE

https://remioromen.jp/