佐久間大介らが息ぴったりなダンスを披露！映画『スペシャルズ』入場者プレゼントで本編ダンスシーンが視聴可能に

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佐久間大介（Snow Man）初単独主演映画『スペシャルズ』の御礼ポスタービジュアル（メイン写真）と新場面写真が解禁。併せて、入場者プレゼント第3弾として、【本編ダンスシーン「ふられ気分でRock’n’Roll」WEB先行視聴特典つきカード】が、3月27日より数量限定で配布されることが決定した。

■ドハマりする観客が続出中のダンスシーン

年齢も性格もバラバラな“孤高のプロの殺し屋たち”が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分の暗殺をもくろみ、親分が必ず訪れるダンス大会にチームを組んでの出場を目指す、先の読めないストーリーが展開される本作。

「ふられ気分でRock’n’Roll」のダンスシーンは、SNS上でも「何度観ても“ふられ気分”のシーンが好きすぎる」「何回観てもかわいくてカッコ良くて、まじで好き」、「“ふられ気分”聴くだけでラーメン食べたくなるｗ」と、ドハマりする観客が続出中。

それまでバラバラで、チームと言うには程遠かった「スペシャルズ」のメンバーたち。だが、仲間たちと練習の日々を過ごすことで、次第にダンスの楽しさに目覚め、彼らの中にも絆が生まれ始める。そんな「スペシャルズ」たちが、初めて息ぴったりなダンスを披露することになるのが、この“「ふられ気分でRock’n’Roll」TOM☆CATS covered by Myun（みゅん）”の楽曲が流れる場面。それまでまったく揃うことのなかった彼らが、ダンス大会への出場という同じ目標に向かって踏み出したことを象徴する、本編の中でも特に印象深いシーンとなっている。

現在、劇場でしかこのダンスシーンは観ることができないが、劇場で【本編ダンスシーン「ふられ気分でRock’n’Roll」WEB先行視聴特典つきカード】をゲットすれば、いつでも彼らのダンスを視聴することが可能に。息ぴったりな「スペシャルズ」たちの姿が、視聴期限の5月17日まで何度でも楽しめる。

■映画情報

『スペシャルズ』

大ヒット公開中！

原案・脚本・監督：内田英治

出演：佐久間大介（Snow Man）

椎名桔平 中本悠太（NCT） 青柳翔 小沢仁志

羽楽 前田亜季 平川結月／矢島健一 六平直政

石橋蓮司

主題歌：Snow Man「オドロウゼ！」

配給：エイベックス・フィルムレーベルズ

(C)2026『スペシャルズ』フィルムパートナーズ

■関連リンク

映画『スペシャルズ』作品サイト

https://eiga-specials.com/