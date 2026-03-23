モリテック スチール <5986> [東証Ｓ] が3月23日大引け後(18:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の3.6億円→8.6億円(前期は3.2億円)に2.4倍上方修正し、増益率が9.4％増→2.6倍に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の2.4億円→7.4億円(前年同期は2.4億円)に3.1倍増額し、一転して3.1倍増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

親会社株主に帰属する当期純利益につきまして、特別利益（投資有価証券売却益）の計上が見込まれることから、前回公表した予想値を上回る予定です。 なお、業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

