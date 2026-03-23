「日経225ミニ」手口情報（23日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、4月限3万816枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月23日の日経225ミニ期近（2026年4月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3万816枚だった。
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 30816( 30816)
バークレイズ証券 13930( 13930)
SBI証券 24603( 10271)
ソシエテジェネラル証券 7896( 7896)
楽天証券 20635( 7245)
インタラクティブ証券 5694( 5694)
松井証券 1794( 1794)
フィリップ証券 1791( 1791)
マネックス証券 1586( 1586)
三菱UFJeスマート 2068( 964)
ドイツ証券 378( 378)
日産証券 322( 322)
JPモルガン証券 144( 144)
岩井コスモ証券 23( 23)
BNPパリバ証券 6( 6)
ゴールドマン証券 2( 2)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 334( 334)
ABNクリアリン証券 263( 263)
松井証券 175( 175)
SBI証券 340( 140)
フィリップ証券 140( 140)
楽天証券 252( 102)
ドイツ証券 76( 76)
マネックス証券 61( 61)
インタラクティブ証券 49( 49)
三菱UFJeスマート 60( 44)
JPモルガン証券 7( 7)
日産証券 1( 1)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 714007( 714007)
ソシエテジェネラル証券 284928( 284928)
バークレイズ証券 190286( 190286)
SBI証券 373772( 131260)
楽天証券 220284( 105100)
松井証券 91102( 91102)
日産証券 34176( 34176)
三菱UFJeスマート 49382( 30986)
サスケハナ・ホンコン 26143( 26143)
マネックス証券 21969( 21969)
ゴールドマン証券 20139( 20027)
JPモルガン証券 18408( 18408)
ビーオブエー証券 18184( 18184)
インタラクティブ証券 11615( 11615)
フィリップ証券 7508( 7508)
モルガンMUFG証券 5611( 5611)
ドイツ証券 3776( 3776)
BNPパリバ証券 3679( 3679)
みずほ証券 3415( 3415)
UBS証券 2223( 2223)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース