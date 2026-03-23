「日経225ミニ」手口情報（23日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、4月限1万8974枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月23日の日経225ミニ期近（2026年4月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万8974枚だった。
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 18974( 16474)
ソシエテジェネラル証券 10744( 10244)
バークレイズ証券 9613( 9559)
SBI証券 8860( 3310)
楽天証券 4852( 1432)
マネックス証券 825( 825)
松井証券 753( 753)
フィリップ証券 593( 593)
三菱UFJeスマート 1049( 553)
インタラクティブ証券 443( 443)
ドイツ証券 265( 265)
日産証券 162( 108)
JPモルガン証券 93( 93)
ゴールドマン証券 28( 28)
立花証券 22( 22)
豊証券 18( 18)
岩井コスモ証券 14( 14)
光世証券 4( 4)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 213( 213)
楽天証券 223( 173)
ABNクリアリン証券 156( 156)
フィリップ証券 78( 78)
マネックス証券 66( 66)
SBI証券 154( 54)
松井証券 49( 49)
インタラクティブ証券 21( 21)
三菱UFJeスマート 26( 18)
ドイツ証券 12( 12)
JPモルガン証券 8( 8)
立花証券 2( 2)
日産証券 15( 0)
バークレイズ証券 15( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 276009( 276009)
ソシエテジェネラル証券 213463( 213463)
バークレイズ証券 89431( 87516)
SBI証券 109268( 37388)
松井証券 31863( 31863)
楽天証券 60142( 25888)
日産証券 23102( 21187)
サスケハナ・ホンコン 16710( 16710)
モルガンMUFG証券 16537( 16495)
JPモルガン証券 12829( 12829)
三菱UFJeスマート 18713( 11443)
ビーオブエー証券 9048( 9048)
BNPパリバ証券 7397( 7397)
マネックス証券 6938( 6938)
ゴールドマン証券 6914( 6836)
インタラクティブ証券 6308( 6308)
SMBC日興証券 5999( 5999)
野村証券 5062( 4951)
みずほ証券 4805( 4696)
広田証券 3065( 3065)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース