「TOPIX先物」手口情報（23日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限2万9989枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月23日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万9989枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 29989( 29989)
ソシエテジェネラル証券 25644( 25644)
バークレイズ証券 17237( 17237)
ゴールドマン証券 11495( 10287)
ビーオブエー証券 5895( 5895)
JPモルガン証券 4985( 4985)
サスケハナ・ホンコン 2514( 2514)
BNPパリバ証券 2347( 2259)
モルガンMUFG証券 1641( 1641)
SBI証券 1259( 1231)
UBS証券 1125( 1123)
日産証券 933( 933)
ドイツ証券 840( 840)
シティグループ証券 820( 820)
インタラクティブ証券 325( 325)
HSBC証券 281( 281)
三菱UFJeスマート 188( 168)
野村証券 140( 140)
広田証券 42( 42)
松井証券 36( 36)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース