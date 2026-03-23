「日経225先物」手口情報（23日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限2万7162枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月23日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万7162枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 27162( 27114)
バークレイズ証券 15212( 15212)
ソシエテジェネラル証券 13430( 13424)
SBI証券 8047( 4192)
ゴールドマン証券 2797( 2318)
ビーオブエー証券 2196( 2185)
松井証券 2149( 2149)
サスケハナ・ホンコン 1894( 1894)
楽天証券 2940( 1744)
JPモルガン証券 1605( 1605)
日産証券 1481( 1481)
フィリップ証券 1344( 1344)
インタラクティブ証券 1073( 1073)
モルガンMUFG証券 1034( 1034)
三菱UFJeスマート 974( 830)
ドイツ証券 759( 759)
UBS証券 773( 729)
マネックス証券 485( 485)
HSBC証券 341( 341)
シティグループ証券 251( 251)
野村証券 62( 0)
三菱UFJ証券 38( 0)
BNPパリバ証券 17( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 154( 154)
ソシエテジェネラル証券 94( 94)
三菱UFJeスマート 43( 43)
SBI証券 47( 29)
松井証券 15( 15)
ドイツ証券 13( 13)
楽天証券 32( 12)
マネックス証券 12( 12)
フィリップ証券 9( 9)
日産証券 9( 9)
バークレイズ証券 4( 4)
光世証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース