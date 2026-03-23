「日経225先物」手口情報（23日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限2万2537枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月23日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万2537枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 22537( 20040)
ソシエテジェネラル証券 16212( 15183)
バークレイズ証券 13840( 13389)
モルガンMUFG証券 5376( 4751)
ゴールドマン証券 3667( 3213)
サスケハナ・ホンコン 3177( 3175)
野村証券 5939( 2523)
JPモルガン証券 3076( 2021)
ドイツ証券 1999( 1957)
BNPパリバ証券 2196( 1539)
SBI証券 2521( 1533)
みずほ証券 2338( 1532)
UBS証券 2553( 1400)
日産証券 1149( 1149)
楽天証券 1559( 1083)
松井証券 820( 820)
ビーオブエー証券 1992( 779)
大和証券 1010( 518)
インタラクティブ証券 487( 487)
SMBC日興証券 599( 477)
三菱UFJ証券 937( 0)
シティグループ証券 99( 0)
三菱UFJeスマート 44( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 78( 78)
ABNクリアリン証券 640( 20)
SBI証券 21( 9)
ドイツ証券 9( 9)
楽天証券 11( 7)
日産証券 8( 7)
バークレイズ証券 8( 7)
松井証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 3( 3)
フィリップ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース