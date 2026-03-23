明治安田J1百年構想リーグ「V・ファーレン長崎」は21日、アウェーで「ファジアーノ岡山」と対戦。

2試合ぶりの白星を挙げました。

3連戦の最終戦は前節からゴールキーパーも含め、先発メンバーを9人入れ替えて臨んだV・ファーレン。

一進一退の攻防となった前半は終了間際、この試合ワントップに入ったマテウスが、自陣からドリブルでシュート。

これはキーパーに阻まれ、惜しくも得点とはならず。前半は、スコアレスで折り返します。

後半も互いにボールを奪い合う激しい展開となりましたが、攻勢を強めた岡山の攻撃を、今季初出場のゴールキーパー 波多野を中心に、粘り強い守備でしのぎます。

このままPK戦かと思われたアディショナルタイム、左サイドから岩崎のクロスに合わせたのは、岡山出身の山粼。

見事なバックヘッドが劇的な決勝ゴールとなり、2試合ぶりの勝利。順位もWEST 6位に浮上しました。

（山粼 凌吾 選手）

「自分でも得意な形。岩崎選手がカットインして右足で上げるとイメージしながら。いいゴールだったかなと思う」

（高木 琢也 監督）

「(山粼選手は)すごく足元も柔らかいし、きょうも柔軟に。試合に出るときにいろんな要求をしてもそれに対してしっかりとできる選手だったので、ふるさとの岡山で決めたことは彼のこれからの自信にもつながったと思う」

次節は来月5日、ホームで「清水エスパルス」を迎え撃ちます。