お笑いコンビ「サンドウィッチマン」富澤たけし（51）が21日、自身のブログで、携帯電話の機種変更を行ったことを明かした。

「ガラケーを卒業ということでガラホ界に入学しました！」と報告した。新たな機種の画像も公開。白いボディーで、形状からはガラケーのように見える。「外側はガラケー、中身はスマホって感じのケータイです！」と紹介した。

手になじむフォルムがお気に入りのようで、「やはり手に余裕持って納まる感じ、ポチッというボタンを押した感、パカパカ、が好きです」と説明した。

スマホ自体は持っているが、「電話にしちゃでかいし、何か見たりするには小さいし、というスマホの中途半端なサイズ感がなんだか好きになれないんですよねー」という。スマホはiPadのWi−Fiをつなぐために利用しているという。一方で、新機種については「これからはガラホで行けるとこまで行きたいと思います！」と、長いお付き合いを約束していた。

富澤は長年、ガラケーを愛用してきたが、ガラケーの通信サービスでもあるNTTドコモの3Gが3月末に終了するため、機種変更をするかどうか選択を迫られていた。