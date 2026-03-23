中国が日本を抜いて初の自動車販売量世界1位に＝韓国ネット「ついに」「日本企業は危機感を持つべき」

2026年3月22日、韓国メディア・韓国経済TVは、25年の世界新車販売で中国メーカーが日本を抜き、初めて国別で首位に立ったと報じた。

記事によると、市場調査会社のデータで、25年の中国自動車メーカーの販売台数は前年比約10％増の約2700万台に達した。一方、日本メーカーは約2500万台とわずかに減少。日本が国別メーカーの販売台数で首位の座を明け渡すのは00年以降で初めてのことだという。

企業別では、トヨタ自動車が約1132万台を販売し世界トップの座を維持したものの、全体では中国勢の躍進が目立った。特にBYDや吉利汽車（Geely）は日本のホンダや日産自動車を上回る販売量を記録した。

ただし、中国国内市場は成長鈍化の兆しもあり、BYDの販売台数が一部で前年同月比を下回る動きも見られるという。記事は「今後は欧州や東南アジアなど、海外市場での展開がシェア維持の鍵になる」と分析している。

これについて、韓国のネットユーザーからは「ついに中国が日本を抜いたか」「電気自動車の影響が大きいと思う」「それでもトヨタが1位なのはすごい」「日本メーカーはちょっと危機感を持つべき」「でもトヨタがまだ世界トップだし、日本が完全に負けたとは思わない」などの声が上がった。

また、「中国はスピードが本当に速い」「BYDの成長は予想以上だった」「日本は品質で勝負するしかない」「これからは中国車の時代になるのか？」「海外市場でどこまで通用するかが重要」などの声も見られた。（翻訳・編集/樋口）