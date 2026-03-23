森尾由美×山口もえ×野々村真「STARDUST WEB」で特別生配信 事務所の歴史を語り合う
芸能プロダクション・スターダストプロモーションの公式ファンクラブサービス「STARDUST WEB」で、同社所属の森尾由美、山口もえ、野々村真の3人による生配信が24日午後7時から実施されることが決定した。
【写真】「可愛すぎる！」美脚を披露した野々村真の長女・香音
今回の配信は「STARDUST WEB」のリニューアルを記念した特別企画。所属タレントの中でも、デビュー当時から同事務所に在籍し、その歴史を知る3人がそろい、ここでしか聞けないトークを展開する。
番組では、事務所所属当時の思い出や印象的だった仕事について語るほか、長年の活動を通じて培ってきたエピソードが披露される予定。なお、同配信はファンクラブ会員以外でも全編無料で視聴可能。公式サイトおよび公式アプリからアクセスできる。
3人はそれぞれ異なるきっかけで同事務所に所属。森尾は雑誌『Seventeen』の読者モデル応募を機に加入し、1982年にデビュー。山口は無料ダンスレッスン参加をきっかけに所属し、CM出演で注目を集めた。野々村は原宿でのスカウトを経て、同年にバラエティー番組で芸能界入りしている。
長年にわたり同事務所を支えてきた3人による貴重なトークが期待される。
【写真】「可愛すぎる！」美脚を披露した野々村真の長女・香音
今回の配信は「STARDUST WEB」のリニューアルを記念した特別企画。所属タレントの中でも、デビュー当時から同事務所に在籍し、その歴史を知る3人がそろい、ここでしか聞けないトークを展開する。
3人はそれぞれ異なるきっかけで同事務所に所属。森尾は雑誌『Seventeen』の読者モデル応募を機に加入し、1982年にデビュー。山口は無料ダンスレッスン参加をきっかけに所属し、CM出演で注目を集めた。野々村は原宿でのスカウトを経て、同年にバラエティー番組で芸能界入りしている。
長年にわたり同事務所を支えてきた3人による貴重なトークが期待される。