メジャーデビュー控えるLienel、デビューシングル詳細発表 表題曲は「イイじゃん」制作者が手がける
6人組メインボーカル＆ダンスグループ・Lienel（リエネル）が、6月3日にメジャーデビューシングル「メロ・コレクション」をリリースする。それに先立って、詳細が公開された。
【動画】Lienel、メジャーデビュー決定のサプライズ発表
シングルの表題曲「メロ・コレクション」は、M!LK「イイじゃん」、AiScReam「愛▼スクリ〜ム！（※▼＝ハート）」などを手がけたHayato Yamamotoが作詞・作曲・編曲を担当（作詞はTomoki Tamataniと共作）。「メロい」と思われたいのに気持ちが空回りしてしまう不器用で等身大の恋心を描いたポップソングとなっている。
CDには表題曲「メロ・コレクション」に加え、新曲2曲を収録。商品形態は、初回限定盤（CD＋Blu-ray）、通常盤、さらに初回限定メンバーソロ盤（全6種）を展開する。
3月18日に、東京・新宿住友ビル 三角広場で開催された1st EP『Osyan』発売日リリースイベントにて、SPゲストの綾小路翔より6月3日にメジャーデビューすることをサプライズ発表されたが、同時にデビューのための契約書がシンガポールにあることも発覚した。デビューのためには、シンガポールへメンバーが契約書を取りに行くという海外渡航ミッションが課される。今回の初回限定盤のBlu-rayには、そのスタッフが置き忘れた“メジャーデビュー契約書”を探し、メンバー全員でシンガポールを巡るアドベンチャー企画を収録。旅を通して見えるメンバーの素顔やチームワークが楽しみな内容となっている。
また、Lienelは、綾小路が手がけたリード曲「羅武が如く〜恋の風林火山〜」が収録された1st EP『Osyan』を引っ提げ、4月28日、29日の愛知・COMTEC PORTBASEを皮切りに、東名阪ホールツアーを開催。ツアーファイナルとなる6月21日の神奈川・パシフィコ横浜はLienelにとって3年前に結成のお披露目をした、ひときわ思い入れの深い会場となる。
Lienelは、2023年4月29日結成。EBiDAN史上最大規模のオーディション『EBiDAN AUDITION』を経て誕生した。大人びた恋愛曲からパーティーソングまで、ジャンルにとらわれず、EBiDANの先輩が築いてきた多様なジャンルを網羅している。
【動画】Lienel、メジャーデビュー決定のサプライズ発表
シングルの表題曲「メロ・コレクション」は、M!LK「イイじゃん」、AiScReam「愛▼スクリ〜ム！（※▼＝ハート）」などを手がけたHayato Yamamotoが作詞・作曲・編曲を担当（作詞はTomoki Tamataniと共作）。「メロい」と思われたいのに気持ちが空回りしてしまう不器用で等身大の恋心を描いたポップソングとなっている。
3月18日に、東京・新宿住友ビル 三角広場で開催された1st EP『Osyan』発売日リリースイベントにて、SPゲストの綾小路翔より6月3日にメジャーデビューすることをサプライズ発表されたが、同時にデビューのための契約書がシンガポールにあることも発覚した。デビューのためには、シンガポールへメンバーが契約書を取りに行くという海外渡航ミッションが課される。今回の初回限定盤のBlu-rayには、そのスタッフが置き忘れた“メジャーデビュー契約書”を探し、メンバー全員でシンガポールを巡るアドベンチャー企画を収録。旅を通して見えるメンバーの素顔やチームワークが楽しみな内容となっている。
また、Lienelは、綾小路が手がけたリード曲「羅武が如く〜恋の風林火山〜」が収録された1st EP『Osyan』を引っ提げ、4月28日、29日の愛知・COMTEC PORTBASEを皮切りに、東名阪ホールツアーを開催。ツアーファイナルとなる6月21日の神奈川・パシフィコ横浜はLienelにとって3年前に結成のお披露目をした、ひときわ思い入れの深い会場となる。
Lienelは、2023年4月29日結成。EBiDAN史上最大規模のオーディション『EBiDAN AUDITION』を経て誕生した。大人びた恋愛曲からパーティーソングまで、ジャンルにとらわれず、EBiDANの先輩が築いてきた多様なジャンルを網羅している。