GENIC・増子敦貴、“チャラ枠”の森カンナの恋人役 『多すぎる恋と殺人』第１話・２話ゲスト発表
俳優の森カンナが主演を務める、日本テレビ月曜プラチナイト枠ドラマDEEP『多すぎる恋と殺人』（毎週月曜 深0：24）が、4月6日深夜から放送される。それに先立って、第1話、2話のゲストが発表された。増子敦貴（GENIC）、 遠山俊也、工藤遥、石川雷蔵が出演する。
【写真】警察手帳×手錠…かっこ良すぎる森カンナ
本作は、自由に生きる“奔放刑事”のたくさんの恋と別れを描く超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー。谷崎真奈美（森）は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。ツンデレ枠・筋肉枠・枯れオジ枠・真面目枠・後輩枠・ドS枠などさまざまなマイラブたちと人生を謳歌している。そんなある日、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。真奈美に片思いする後輩刑事・黒岩壮馬（西垣匠）とタッグを組み、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。
舞台『千と千尋の神隠し』でハク役を演じ話題になった増子は、真奈美のマイラブのチャラ枠・トモくん、特撮ドラマ『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』で早見初美花（ルパンイエロー）役を務め注目を集め、その後も出演作が途切れない工藤は、トモくんに関係する“ある女性”・須藤美貴を演じる。
そして、実力派俳優の遠山俊也も真奈美のマイラブで、枯れオジ枠・のいっちゃん、映画『ブルーロック』の公開も控える石川は、真奈美に興味を持たれる大学生の茅野康介を演じる。
【コメント全文】
■増子敦貴（GENIC）
第1話のゲスト「縣智也（トモくん）」役で出演いたします。智也くんはチャラ男としての向上心があるマイラブの1人です。記念すべき第1話のマイラブ。1シーン1シーン全力で臨ませていただきました！ぜひ、智也くんの行く末を見届けてください！
■遠山俊也
なんちゅうストーリーを考えたんだぁ！とある意味感心しました。しかし、そんなとんでもない主人公の森カンナさんが自然と活き活きと、そして「あるある!!」と思わせてくれるように､頼もしく現場に立っておられました。感謝です､心地よく逝きました。貴方も逝きたくなるかも…ご注意を！
■工藤遥
巻き込まれたり、巻き込んだりと大忙しな展開に台本をめくる手が止まりませんでした。既に結末が気になっております。私が演じた役の運命など、序章にすぎません！
■石川雷蔵
茅野康介は、本当にどこにでもいるような大学生活を楽しんでいる子なのですが、その康介がどのようにして恋や殺人に関わっていってしまうのか、ぜひご覧ください。
【写真】警察手帳×手錠…かっこ良すぎる森カンナ
本作は、自由に生きる“奔放刑事”のたくさんの恋と別れを描く超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー。谷崎真奈美（森）は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。ツンデレ枠・筋肉枠・枯れオジ枠・真面目枠・後輩枠・ドS枠などさまざまなマイラブたちと人生を謳歌している。そんなある日、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。真奈美に片思いする後輩刑事・黒岩壮馬（西垣匠）とタッグを組み、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。
そして、実力派俳優の遠山俊也も真奈美のマイラブで、枯れオジ枠・のいっちゃん、映画『ブルーロック』の公開も控える石川は、真奈美に興味を持たれる大学生の茅野康介を演じる。
【コメント全文】
■増子敦貴（GENIC）
第1話のゲスト「縣智也（トモくん）」役で出演いたします。智也くんはチャラ男としての向上心があるマイラブの1人です。記念すべき第1話のマイラブ。1シーン1シーン全力で臨ませていただきました！ぜひ、智也くんの行く末を見届けてください！
■遠山俊也
なんちゅうストーリーを考えたんだぁ！とある意味感心しました。しかし、そんなとんでもない主人公の森カンナさんが自然と活き活きと、そして「あるある!!」と思わせてくれるように､頼もしく現場に立っておられました。感謝です､心地よく逝きました。貴方も逝きたくなるかも…ご注意を！
■工藤遥
巻き込まれたり、巻き込んだりと大忙しな展開に台本をめくる手が止まりませんでした。既に結末が気になっております。私が演じた役の運命など、序章にすぎません！
■石川雷蔵
茅野康介は、本当にどこにでもいるような大学生活を楽しんでいる子なのですが、その康介がどのようにして恋や殺人に関わっていってしまうのか、ぜひご覧ください。