RIP SLYME、ヒット曲連発＆豪華ゲストで休止前ラストライブも盛大パーティ「お互いに元気だったら…」【セトリ公開】
昨年4月から1年間の期間限定で活動してきた5人組ヒップホップグループ・RIP SLYMEが22日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』公演を開催。メジャーデビュー25周年の記念日であり、活動休止前のラスト公演で、ヒット曲連発のセットリスト、さらに布袋寅泰などサプライズゲストも登場した盛大なパーティを繰り広げ、25周年を豪華に締めくくった。
【ライブ写真】RIP SLYME活動休止前ラスト公演の貴重なショットがたっぷり！ソロカットも
RIP SLYMEのこれまでのライブ通り、1分も押すことなく定刻の午後6時に1曲目「どON」からスタート。続いてデビューから25年歌い続けてきた1stシングル「STEPPER'S DELIGHT」、2ndシングル「雑念エンタテインメント」とたたみかけると、早くも1万人の観客は大盛り上がり。
その後も「GALAXY」「熱帯夜」とヒット曲を歌い上げると、1組目のゲストにchayを迎え『ENGEIグランドスラム』でおなじみの「JUMP with chay」で、オーディエンス全員を飛び跳ねさせる。「チェッカー・フラッグ」「By The Way」「気の置けない二人」などアルバムの楽曲も織り交ぜながら、2組目のゲストの在日ファンクとの「Vibeman feat. 在日ファンク」で、アリーナ全体をダンスフロアにした。
「黄昏サラウンド」「One」でメロウな空気も楽しませると、3組目のゲストのVERBAL（m-flo）がサンバダンサーたちと登場した「パーリーピーポー（Hosted by VERBAL）」を皮切りに、「BLUE BE-BOP」「Wacha Wacha」「Good Times」とオーディエンスを踊らせるアッパーソングを連発。
そして、「楽園ベイベー」「JOINT」と夏のヒットソングを歌い上げると、RYO-Zが呼び込んだこの日のラストゲストは、日本が世界に誇るギタリスト・布袋寅泰。映画『キル・ビル』のテーマ曲となった「BATTLE WITHOUT HONOR OR HUMANITY」と、RIP SLYMEの「FUNKASTIC」をマッシュアップした「FUNKASTIC BATTLE 〜RIP SLYME vs HOTEI〜」が披露され、布袋の超絶ギターと4MCのマイク、そしてFUMIYAのスクラッチのセッションに、この日一番の声援が送られた。
本編ラストを「Dandelion」で締めくくり、アンコールはアニメ『GANTZ』主題歌の「Super Shooter」、そしてライブラスト曲の定番「Wonderful」で締めくくり。しかし、活動休止を惜しむオーディエンスの声援に応えるように、初期のトレードマークであるオレンジ色のツナギを着た5人が三度、ステージに登場した。
デビュー25周年、そして再集結してきた1年間のラストに歌ったのは、初期のライブラスト曲であり、1stアルバム『FIVE』のラスト曲でもある「マタ逢ウ日マデ」。RIP SLYMEの5人と1万人の観客の思いがタイトルに込められたアンセムを歌い切ると、5人はステージ上でハグを交わし、満員の観客に深く頭を下げた。そして、退場直前にRYO-Zは「お互いに元気だったら、またどこかで」と呼びかけた。
■RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -
3月22日（TOYOTA ARENA TOKYO）セットリスト
1. どON
2. STEPPER'S DELIGHT
3. 雑念エンタテインメント
4. GALAXY
5. チェッカー・フラッグ
6. 熱帯夜
7. JUMP with chay ※chayサプライズ出演
8. By The Way
9. ミニッツ・メイド
10. 気の置けない二人
11. SLY
12. SPASSO
13. Bubble Trouble
14. Vibeman feat. 在日ファンク ※在日ファンク サプライズ出演
15. STAIRS
16. 黄昏サラウンド
17. One
18. パーリーピーポー (Hosted by VERBAL) ※VERBALサプライズ出演
19. BLUE BE-BOP
20. Watch out!
21. Wacha Wacha
22. Good Day adidas Originals remix by DJ FUMIYA
23. Good Times
24. 楽園ベイベー
25. JOINT
26. FUNKASTIC BATTLE 〜RIP SLYME vs HOTEI〜 ※布袋寅泰サプライズ出演
27. Dandelion
【アンコール】
1.Super Shooter
2. Wonderful
【Wアンコール】.
マタ逢ウ日マデ
RIP SLYMEのこれまでのライブ通り、1分も押すことなく定刻の午後6時に1曲目「どON」からスタート。続いてデビューから25年歌い続けてきた1stシングル「STEPPER'S DELIGHT」、2ndシングル「雑念エンタテインメント」とたたみかけると、早くも1万人の観客は大盛り上がり。
その後も「GALAXY」「熱帯夜」とヒット曲を歌い上げると、1組目のゲストにchayを迎え『ENGEIグランドスラム』でおなじみの「JUMP with chay」で、オーディエンス全員を飛び跳ねさせる。「チェッカー・フラッグ」「By The Way」「気の置けない二人」などアルバムの楽曲も織り交ぜながら、2組目のゲストの在日ファンクとの「Vibeman feat. 在日ファンク」で、アリーナ全体をダンスフロアにした。
「黄昏サラウンド」「One」でメロウな空気も楽しませると、3組目のゲストのVERBAL（m-flo）がサンバダンサーたちと登場した「パーリーピーポー（Hosted by VERBAL）」を皮切りに、「BLUE BE-BOP」「Wacha Wacha」「Good Times」とオーディエンスを踊らせるアッパーソングを連発。
そして、「楽園ベイベー」「JOINT」と夏のヒットソングを歌い上げると、RYO-Zが呼び込んだこの日のラストゲストは、日本が世界に誇るギタリスト・布袋寅泰。映画『キル・ビル』のテーマ曲となった「BATTLE WITHOUT HONOR OR HUMANITY」と、RIP SLYMEの「FUNKASTIC」をマッシュアップした「FUNKASTIC BATTLE 〜RIP SLYME vs HOTEI〜」が披露され、布袋の超絶ギターと4MCのマイク、そしてFUMIYAのスクラッチのセッションに、この日一番の声援が送られた。
本編ラストを「Dandelion」で締めくくり、アンコールはアニメ『GANTZ』主題歌の「Super Shooter」、そしてライブラスト曲の定番「Wonderful」で締めくくり。しかし、活動休止を惜しむオーディエンスの声援に応えるように、初期のトレードマークであるオレンジ色のツナギを着た5人が三度、ステージに登場した。
デビュー25周年、そして再集結してきた1年間のラストに歌ったのは、初期のライブラスト曲であり、1stアルバム『FIVE』のラスト曲でもある「マタ逢ウ日マデ」。RIP SLYMEの5人と1万人の観客の思いがタイトルに込められたアンセムを歌い切ると、5人はステージ上でハグを交わし、満員の観客に深く頭を下げた。そして、退場直前にRYO-Zは「お互いに元気だったら、またどこかで」と呼びかけた。
■RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -
3月22日（TOYOTA ARENA TOKYO）セットリスト
1. どON
2. STEPPER'S DELIGHT
3. 雑念エンタテインメント
4. GALAXY
5. チェッカー・フラッグ
6. 熱帯夜
7. JUMP with chay ※chayサプライズ出演
8. By The Way
9. ミニッツ・メイド
10. 気の置けない二人
11. SLY
12. SPASSO
13. Bubble Trouble
14. Vibeman feat. 在日ファンク ※在日ファンク サプライズ出演
15. STAIRS
16. 黄昏サラウンド
17. One
18. パーリーピーポー (Hosted by VERBAL) ※VERBALサプライズ出演
19. BLUE BE-BOP
20. Watch out!
21. Wacha Wacha
22. Good Day adidas Originals remix by DJ FUMIYA
23. Good Times
24. 楽園ベイベー
25. JOINT
26. FUNKASTIC BATTLE 〜RIP SLYME vs HOTEI〜 ※布袋寅泰サプライズ出演
27. Dandelion
【アンコール】
1.Super Shooter
2. Wonderful
【Wアンコール】.
マタ逢ウ日マデ