米国トイレのシステム「信号が付いている」

米大リーグのエンゼルスでプレーする菊池雄星投手が紹介したアメリカ生活の“常識”に日本のファンが驚いている。「日本もこれで良くね？」「視点が新鮮でクレバー」とコメントが寄せられた。

菊池が自身のXに公開したのは、ドアの上に赤や青のライトがついている写真。実は「アメリカのトイレ」なのだという。「信号が付いている。使用中は赤信号。空きは青信号。赤信号だらけの時には絶望してしまうので、『終わった人』がわかるように、黄色信号も付けて欲しい」とルールを伝えるとともに、改善策まで提示した。

これに反応した日本のファンはX上で「日本もこれで良くね？」「視点が新鮮でクレバーな人だなあといつも感心する」「ピッチクロック必要じゃない？長居する人いるから」「スマホで長居する人対策でピッチクロックみたいなカウント機能があっても良いかもです」と反応した。

また「座席未指定券のランプと逆だ」「座席上にあるランプみたいですね」と、JRの在来線グリーン車を連想するファンも多かった。投稿は100万表示を超えるほどバズっている。



（THE ANSWER編集部）