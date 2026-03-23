シャークニンジャは、どこでも手軽に使える「Ninja Blast Max（ブラストマックス）コードレスミキサー」に、ブルー、レッド、パープル、シルバーの4つの新色を追加し、2026年4月6日（月）より発売します。実売価格は1万4960円（税込）。

「Ninja Blast Max コードレスミキサー」（ブルー）

記事のポイント 手軽にジュースやスムージーが作れるコードレスタイプのミキサーに、使うのが楽しくなるようなポップな新色が登場。ボトルを外せばそのまま飲めるので、別途容器を用意する必要がありません。お手入れが簡単なのも◎。

本製品は、累計販売台数30万台を突破したコードレスミキサー「Ninja Blast Max」の新色モデル。従来のダークネイビー、クールグレイ、アイボリークリーム、ダスティピンクの4色に加え、全8色展開となります。

強靭なステンレス8枚刃を搭載することで、食材を均等かつ細かく砕くことが可能。これによりブレンドのムラが減少し、よりなめらかな仕上がりを実現します。また、13.3Vのパワフルなモーターにより、液体を入れなくても氷をしっかり砕くことができます。

独自の「Auto-iQ（オートアイキュー）プログラム」を搭載し、3つのプリセットプログラム（ブレンド、スムージー、クラッシュ）から選択可能。ワンタッチで好みのスムージーやドリンクを作ることができます。

また、530mlのコンパクト設計で、スムージーやドリンクを手軽に作れる使い勝手の良いサイズです。ひねるだけで本体から簡単に取り外せ、そのまま飲めるボトル設計を採用。シリコン製のストラップが付いているので、いつでもどこでも持ち運べて好きな時にドリンクを飲むことができます。

充電式バッテリーを搭載し、コンセントを気にせずコードレスでかくはんが可能です。ダイニングから屋外まで、好きな時に好きな場所ですぐに使え、自由にドリンクや料理を楽しめます。1回の充電で20回以上のかくはんが可能なため、充電切れによる作業中断の心配がなく効率良く調理できます（※）。

※レシピや材料によって１回の充電でかくはんできる回数は異なる場合があります。

使用後は洗剤と水を入れてかくはんするだけで簡単に洗浄できます。ボトルとフタを洗うだけの簡単お手入れで、食器洗い機にも対応しています。

シャークニンジャ 「Ninja Blast Max コードレスミキサー」 発売日：2026年4月6日 実売価格：1万4960円（税込）

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